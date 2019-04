Sigue debate por petición para frenar adjudicación de troncal de la 7ª

La solicitud de suspensión de la adjudicación de la troncal de la carrera Séptima por parte de la Procuraduría tuvo ayer dos nuevos capítulos. Por un lado, se pronunciaron los responsables del proyecto El Pedregal, el epicentro de la polémica decisión del organismo de control, y, por otro, un juez también pidió suspender el proceso (ver nota anexa).

La Procuraduría basó su petición en el hecho de que no había claridad en la armonización del proyecto El Pedregal y la troncal de TransMilenio, es decir, sobre las obras que el primero debe realizar, por tratarse de un plan parcial de renovación.



Sin embargo, ayer los responsables del mismo —Aldea Proyectos— expidieron un comunicado según el cual la troncal es necesaria y ellos están comprometidos con la ejecución de los trabajos que les corresponda.

En el mismo sentido se pronunció el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quien aseguró que sí se realizó la armonización de los estudios y diseños del proyecto de TransMilenio con El Pedregal. No obstante, la entidad señaló que “vamos a acatar la suspensión. Somos respetuosos de los entes de control, pero también quiero decirles que los entes de control nos han acompañado en todos los procesos. Hemos invitado a la Veeduría, a la Procuraduría y a la Contraloría Distrital”, dijo el IDU.



Según el Ministerio Público, para ellos la armonización responde a “un factor técnico que debió ser definido de manera previa a la apertura del proceso de selección, toda vez que incide desde la estructuración de la oferta de los interesados hasta la correcta planeación del contrato”. También, advierte que esta situación repercute en la ejecución y “podría llevar a demoras en la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público”.



EL TIEMPO le preguntó a Aldea proyectos S. A. S. si ellos habían o no tenido armonización con el Distrito, y señalaron que sí la hubo. “Es importante precisar que los cambios en los diseños no requieren la modificación de los decretos reglamentarios del Plan Parcial de Renovación Urbana”, expresaron a través de un comunicado, y destacaron que el nuevo modelo del sistema de transporte adoptado por el Distrito busca mejorar la movilidad en este sector, permitiendo un sistema de transporte eficiente y robusto.



El IDU se comprometió a crear mesas de trabajo en las que argumentarán y demostrarán cada uno de los procesos que se tuvieron en cuenta. “Una vez solicitemos esos planes de trabajo, esperamos concluir que, efectivamente, ha habido una armonización con El Pedregal”, declaró Yaneth Mantilla, directora del IDU.

EL TIEMPO pudo establecer que cuando se firmó el Plan Parcial El Pedregal, los constructores se comprometieron a realizar obras de carga por beneficio, es decir, el Distrito les permite construir en altura y ellos deben hacer mejoras en el entorno que beneficien a la gente; en este caso, uno de los proyectos es la construcción de un deprimido que reemplazará el puente vehicular que hoy conecta a la calle 100 con la carrera 7.ª.



Mauricio Rico, director de Corposéptima y quien ha estado al tanto de lo que se ha propuesto para este corredor, manifestó que este plan parcial sí tiene dos compromisos con la ciudad: uno, construir dentro del sótano de uno de los edificios un patio para el servicio del SITP, pero como las condiciones cambiaron este quedó para TM; y el otro es, efectivamente, reemplazar el puente vehicular.



Mantilla se refirió a esto y dijo que estas obras ya están diseñadas por los constructores y están en obligación de hacerlas, o si no pagar con sus recursos para que el Distrito las haga. “Como funcionaria, no lo puedo hacer porque no puedo beneficiar a un particular con dineros del Estado”.



Rico explicó que aunque los dos proyecto (troncal 7.ª y Pedregal) son complementarios y se cruzan físicamente, contractualmente no tiene ningún tipo de relación.



Aldea aseguró que desarrollarán las obras requeridas dentro del alcance del proyecto para la implementación del sistema de transporte por la 7.ª, determinado por el Distrito, y según el cronograma los proyectos viales estarían listos en agosto del 2022.

El IDU ha señalado que si se adjudica TM por la 7.ª en el 2019, la obra se terminaría en el 2023.

Y ahora, un juez

Menos de 24 horas después de conocerse la solicitud de suspender la adjudicación de la troncal de la 7.ª por parte de la Procuraduría, un juez emitió un falló en el que pide al IDU abstenerse de adjudicar la obra, teniendo en cuenta una acción popular en la cual señalan que la construcción del puente vehicular en la calle 85 con 7.ª afectaría a los residentes del edificio Altos de La Cabrera.



El Distrito le explicó a EL TIEMPO que este tema ya se había evaluado por parte del IDU, durante los estudios y diseños de la obra, y quedó claro que no existe violación a ninguna norma urbanística por el puente que se ha proyectado en el sector y que, por el contrario, la edificación fue levantada en una zona de alto tráfico. Además, aseguraron que el puente va a descongestionar uno de los nudos que tiene esta vía y que conecta con la Circunvalar, la 7.ª y la Calera.

Lo que piensan los ciudadanos afectados con la medida

Este es el aspecto que tendría la troncal de TransMilenio de la 7.ª en la calle 45, según lo proyectado por el Instituto de Desarrollo Urbano. Foto: Render IDU

Uno de los grandes argumentos que da el Distrito para llevar a cabo la construcción de la troncal de la carrera 7.ª es que con este medio de transporte se beneficiarán, en los tiempos de desplazamientos, los estratos más bajos, los cuales deben movilizarse desde el sur de la ciudad hasta el extremo norte.



Hoy, en promedio, el tiempo de viaje es de dos horas, y con la troncal este sería de 50 minutos; de no construirse este medio de transporte, el promedio de velocidad en esta vía empeoraría y llegaría a ser de 10 kilómetros por hora, mientras que con la troncal este alcanzará los 25 kilómetros por hora, según las proyecciones que ha hecho el Distrito.

Hay que tener en cuenta que, hace unos días, en un estudio de la Universidad Nacional señalaban que con la construcción de esta troncal y la de las avenidas Ciudad de Cali, Boyacá y 68 los mayores beneficiados serían quienes viven en la periferia de la ciudad.



Oswaldo Moyano, obrero de la construcción y quien a diario se moviliza por esta vía, desde el sector de Molinos (sur de la ciudad) hasta la calle 100, asegura que gasta dos horas en el recorrido y espera que con la troncal y el carril exclusivo para TransMilenio este tiempo sea mucho mas bajo y pueda compartir más con su familia.



Daniel Medina, otro usuario de este corredor, manifiesta que aunque los tiempos en los recorridos podrían mejorar, cree que el ancho de la vía no da para poner TransMilenio y los trancones para los particulares aumentarían.



Pilar Torres aseguró que en algunos tramos sí se beneficiaría, porque la 7.ª está lejos de la Caracas y sería una buena vía con un transporte público más rápido.

“La gente que se opone a esta obra debería ponerse en los zapatos de quienes vivimos en el sur y tenemos que hacer muchos transbordos para poder llegar al norte a trabajar”, señaló Azucena Martínez.

Citynoticias acompañó a Gabriel Márquez, habitante del barrio Buena Vista, en Usaquén, quien a diario sale de su casa a las 6 de la mañana y llega a su trabajo a las 10 a. m, en el centro. Asegura que con TransMilenio por la 7.ª se beneficiaría y se acortaría su tiempo de viaje, pues tendría conexión con las otras troncales, y ahorraría dinero, ya que hoy hace tres transbordos.



En un debate con los candidatos a la Alcaldía, promovido por Fenalco Bogotá, Miguel Uribe y Lucho Garzón se mostraron contrarios a la decisión de la Procuraduría, pues para el primero se afectan 500.000 personas que se beneficiarían directamente con TransMilenio y el segundo fue quien la dejó proyectada durante su gobierno. Los demás aspirantes, Luis Ernesto Gómez, Andrea Nieto, Ángela Garzón y Celio Nieves, respaldaron la medida.

JOHN CERÓN

johcer@eltiempo.com

Twitter: @CeronBastidas