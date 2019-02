Cuenta regresiva para contratar la construcción del metro de Bogotá

El anuncio fue confirmado por el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, que desde abril del 2018 ha tenido que asistir a tres sesiones de la Plenaria del Concejo para responder a un debate sobre el metro que ha quedado en continuación desde esa época.



Escobar aseguró que entre septiembre y octubre se tendrá definida la lista de las firmas internacionales que pujarán por la construcción de la megaobra, y en ella esperan tener a las mejores compañías del mundo.

Dijo que el plazo para recibir documentos de las firmas interesadas que se cerraba el 18 de febrero se amplió hasta el próximo lunes 25 porque algunas de las compañías que quieren participar necesitaban tiempo para completar los documentos, certificaciones y permisos de las juntas directivas.



Explicó que este proceso de precalificación de las firmas está tomando un mes más del previsto inicialmente porque tanto la Nación como el Distrito quieren que haya pluralidad de ofertas y muchas empresas expresaron la preocupación de no alcanzar a presentarse en la fecha inicial porque algunas certificaciones en sus países tomaron más tiempo.



El 25, cuando se cierre la fecha para la inscripción de los participantes, comenzará la etapa de evaluación de todos los documentos para definir si los interesados reúnen todos los requisitos técnicos, legales y económicos para pujar por la construcción de la primera línea del metro.



Esta etapa, que el gerente estima se termine entre septiembre y octubre, y cuya acta final de preclaificados debe contar con la No Objeción del Banco Mundial, terminará con el listado de las compañías que presentarán oferta formal para construir el metro.



Escobar le informó al Concejo que se fijó un periodo entre septiembre y octubre para terminar la evaluación porque en caso de que haya asuntos de forma que se puedan subsanar se solicitará a las empresas que lo hagan, porque las normas del Banco Mundial establece que no se deben excluir participantes por problemas de forma que se puedan subsanar.



Redacción de Bogotá