Han decomisado 43 litros de licor en las primeras semanas de diciembre

Desde la última semana de noviembre y lo corrido del mes de diciembre, la Secretaría Distrital de Salud ha inspeccionado 18.129 litros de bebidas alcohólicas en 60 establecimientos. El resultado: 43 litros entre cerveza, cremas y brandy que no cumplen con los requisitos.

Incumplimiento del rotulado, el grado alcohólico diferente al declarado, la fecha de vencimiento caducada, partículas extrañas en el contenido y el inadecuado almacenamiento y conservación son las fallas más frecuentes.



Por eso para evitarse dolores de cabeza o intoxicaciones es importante que las personas tengan en cuenta algunas recomendaciones, sencillas y prácticas, las cuales permiten identificar que la bebida se encuentra en buen estado.

Primero, compre los productos en lugares de confianza. Segundo, verifique que el sello, la estampilla y la tapa estén en buen estado; No acepte empaques rotos o sospechosos, puede ser licor adulterado. Tercero, mire el contenido de la botella a contraluz: si el color no es uniforme o si trae partículas extrañas, no lo consuma.



Por último, exija que el producto sea destapado en su presencia para evitar inconvenientes. Y, si el precio de la bebida varía mucho de un lugar a otro, siga los pasos anteriores para asegurarse que no sea licor de dudosa procedencia.

Redacción Bogotá

