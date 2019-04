Verifique si su barrio tendrá cortes de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá continúa realizando labores de mantenimiento en varios sectores de la ciudad, por lo que algunos ciudadanos, podrían verse afectados con cortes de agua de hasta 24 horas.

A continuación, verifique si su barrio será una de las zonas afectadas:

Miércoles 03 de abril

Puente Aranda

Barrios: Ospina Pérez, Alquería, Alcalá, Tejar, Muzú y Los Ángeles. De la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur a la avenida calle 45A Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.



​Barrios: El Ejido, Los Ejidos e industrial Centenario. De la carrera 36 a la avenida carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida de Las Américas.

Inicio de corte: 10 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento preventivo.

Kennedy

​Barrios: Conjunto residencial Recodo del Tintal. De la calle 6 (avenida de Las Américas) a la calle 6D, entre carrera 80G a la carrera 86.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión.

Ciudad Bolívar

​​Barrios: Castillo, Lucero, Bellavista, La Estrella, Capri, Estrella del Sur y Bogotá. De la calle 70 Sur a la calle 65 Bis Sur, entre carrera 17N a la carrera 18N y de la calle 77 Sur a la calle 69 Sur, entre carrera 18I a la carrera 17k.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Jueves 04 de abril

Rafael Uribe Uribe



​​Barrios: Rio de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Arrayanes, Portal y Palermo Sur. De la carrera 12B a la transversal 17B, entre calle 32A Sur a la calle 42 Sur; De la transversal 12J a la carrera 15B Bis, entre calle 32A Bis Sur a la diagonal 32G Sur; y de la calle 48Q Sur X a la diagonal 55 Sur, entre transversal 5H a la transversal 5 Este.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras



Los Mártires



​​Barrios: Eduardo Santos, El Vergel, hospital La Misericordia y hospital Santa Clara. De la avenida carrera 14 (avenida Caracas) a la carrera 25, entre calle 3 sur a la calle 3.

Inicio de corte: 10 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Instalación de hidrante.



Antonio Nariño



​​Barrios: Ciudad Jardín Sur. De la transversal 9 Este a la carrera 18 Este, entre avenida calle 14 Sur a la calle 30 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.



San Cristóbal



​​Barrios: Corinto, Manantial y El Triángulo. De la transversal 9 Este a la carrera 18 Este, entre avenida calle 14 Sur a la calle 30 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.



Bosa



​​Barrios: Antonia Santos, Paso Ancho, Gran Colombiano, Islandia y El Retaso. De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 81 a la carrera 82; de la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre carrera 80N a la carrera 82A; y de la carrera 82A a la carrera 86, entre calle 67B Sur a la calle 71A Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Empates red de acueducto.

Engativá



​​Barrios: Minuto de Dios, Española, Tisquesusa, Andalucía, Primavera Norte, Cerezos, Bachue, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla y Aguas de la Sabana. De la calle 80 a la calle 90, entre avenida Boyacá a la carrera 114.

Inicio de corte: 2 p.m.

​Duración: 2 horas.

​Motivo: Verificación metrológica.

Viernes 05 de abril

Kennedy

​

​​Barrios: Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y colegio Inem de Kennedy. De la diagonal 2 a la calle 38C Sur, entre carrera 78K a la avenida carrera 80; de la avenida calle 6 a la calle 37 Sur, entre carrera 78B a la carrera 78K; y de la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 78B a la avenida carrera 72.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión.



Usme



​​Barrios: Villa Anita, Usminia y Brazuelos. De la calle 100 Sur a la calle 118 Sur, entre carrera 9 a la carrera 3 Este.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.

La entidad, dio a conocer una serie de recomendaciones para los ciudadanos que resultarán afectados por los cortes de agua:

Mantener en perfecto estado las instalaciones internas de agua potable y aguas residuales, como tuberías, grifos y sanitarios, entre otros. Lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. Almacenar suficiente agua en los tanques para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si lo hace en recipientes como canecas o vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

La entidad anunció que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público que se encuentren en las zonas de los cortes. El servicio puede ser solicitado en la línea 116. Consulte aquí el mapa de cortes en la página oficial del Acueducto.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO