Acueducto notifica nuevos cortes de agua para esta semana

Varios sectores de la capital tendrán cortes de agua en el trascurso de esta semana, debido a las labores de mantenimiento que realizara la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Los trabajos de están enfocados en la rehabilitación de redes e instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas.

Verifique si su barrio será uno de los afectados por la suspensión del servicio:

Martes 09 de abril

Engativá



Barrios: París, Florencia, El Madrigal, El Cedro, Garcés Navas, Villas de Granada 1, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo y Aguas de la Sabana; de la calle 72A a la avenida calle 80, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 114. De la avenida calle 80 a la calle 90, entre carrera 96 a la carrera 119.

Inicio de corte: 12 p.m.

​Duración: 4 horas.

​Motivo: Verificación Metrológica.



Usaquén



Barrios: Buenavista, Horizonte Norte, El Redil y Barrancas Oriental. De la calle 175 a la calle 193, entre carrera 4 a la avenida carrera 7.

Inicio de corte: 10 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento correctivo Tanque Codito 2.



Antonio Nariño



Barrios: San Antonio y La Fraguita. De la avenida calle 1 a la calle 13 Sur, entre carrera 14 a la carrera 24D.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Cambio de hidrantes.



Puente Aranda



Barrios: La Igualdad e Hipotecho. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre avenida carrera 68 a la carrera 70B.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Empates red de acueducto.



Kennedy



Barrios: Patio Bonito 2, Provivienda Occidental y Dindalito Parcial. De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre avenida carrera 86 (avenida Ciudad de Cali) a la carrera 89B.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión.

Bosa



Barrios: La Independencia. De la calle 70A Sur a la calle 71A Sur, entre carrera 87C a la carrera 87H.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Empates red de acueducto.



San Cristóbal



Barrios: Los Alpes, Bellavista, San Vicente, Santa Rita, Paraíso y Paraíso, Amapolas, Ramajal, San Pedro, Buena Vista, Santa Viviana y Santo domingo. De la calle 41A Sur a la avenida calle 31 Sur, entre carrera 13 Este a la transversal 6 Este; de la carrera 10 Este a la carrera 4B Este, entre calle 55 Sur a la diagonal 50 Sur; y de la calle 34 Sur a la calle 28A Sur, entre transversal 3 Este a la carrera 3A Este. De la transversal 50 a la carrera 77C, entre calle 63 Sur a la calle 76 Sur. De la carrera 74B a la carrera 77C,

entre diagonal 75B Sur a la calle 76 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Miércoles 10 de abril

San Cristóbal



Barrios: Gran Colombiano, Montecarlo y Molinos de Oriente. De la calle 13 Sur a la calle 8 Sur, entre carrera 19 Este a la carrera 11 Este.

Inicio de corte: 2 p.m.

​Duración: 2 horas.

​Motivo: Verificación Metrológica.



Usme



Barrios: Yomasa Norte, Villa Israel, Villa Anita, Usminia, Serranías, Monteblanco, La Requelina Rural 2, La Requelina Rural, La Requelina, La Cabaña, La Andrea, Gran Yomasa, El Virrey, Desarrollo Brazuelos 1, Desarrollo Brazuelos, Chuniza, Centro Usme Urbano, Centro Usme Rural 2, Centro Usme Rural 1, Centro Usme, Brazuelos Occidental Rural y Antonio José de Sucre.

Inicio de corte: 10 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento correctivo.

Puente Aranda



Barrios: Autopista Sur. De la calle 37A Sur a la calle 45A Sur, entre carrera 41A a la carrera 51.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Cambio de hidrantes.



Kennedy



Barrios: Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio 12 (Sur de la avenida calle 3), Tintal, Las Palmas, Boita, La Chucua y Tundama.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión, empates red de acueducto y mantenimiento de estructuras.



Ciudad Bolívar



Barrios: Meissen, México, Jalisco y Altos de Jalisco. De la calle 59B Sur a la calle 66A

Sur, entre carrera 15 a la carrera 19; De la carrera 18M a la carrera 18T, entre avenida calle 60 Sur a la calle 63 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.



San Cristobal



Barrios: Montecarlo, San Cristóbal Sur, Gran Colombia y Las Gaviotas. De la carrera 11 Este a la carrera 24 Este, entre calle 8 Sur a la calle 17 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Jueves 11 de abril

Ciudad Bolívar



Barrios: Santo Domingo, Mirador, Corinto, Luis Carlos Galán 1, 2 y 3, Villa Mercedes, Santa Viviana, Minuto de Dios, Los Robles y Mirador de Corinto. De la carrera 74C a la carrera 78H, entre calle 67 Sur a la calle 75C Sur. De la calle 13 a la calle 4, entre

transversal 19 Este (carrera 14B Este) a la transversal 9 Este; Sierra Morena

Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 18 horas.

​Motivo: Lavado y desinfección Tanque Santo Domingo.



Barrios: Sierra Morena, Santa Viviana y Santo domingo. De la transversal 50 a la carrera 77C, entre calle 63 Sur a la calle 76 Sur. De la carrera 74B a la carrera 77C,

entre diagonal 75B Sur a la calle 76 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.



Puente Aranda



Barrios: El Remanso y Centro Industrial. De la calle 8 Sur a la diagonal 16

Sur, entre transversal 31 a la carrera 37. De la carrera 60 a la avenida

carrera 68, entre avenida calle 13 a la avenida calle 22.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Cambio de válvulas; desvío red de acueducto.



Engativá



Barrios: Bachué. De la carrera 96 a la carrera 86, entre calle 80 a la calle 90

Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Empates red de acueducto.



Bosa

​

​ Barrios: Nueva Granada, José María Carbonell, Villa Anny y Charles de Gaulle. De la carrera 77G a la transversal 79D, entre calle 69B Sur a la diagonal 73F Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Empates red de acueducto.



Rafael Uribe



Barrios: Río de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección, Granjas de San Pablo, Molinos Sur, El Playón, El Socorro, El Consuelo, Guiparma y Danubio Azul. De la carrera 12B a la transversal 17B, entre calle 32A Sur a la calle 42 Sur. De la transversal 5C a la transversal 17, entre calle 48I Sur a la calle 53.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Viernes 12 de abril

Kennedy



Barrios: Chucua de la Vaca, El Amparo y Villa Nelly. De la calle 40B Sur a la avenida

calle 43 Sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas.

​Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión.



Ciudad Bolívar



Barrios: Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo. De la transversal 60 a la transversal 73K, entre diagonal 73C a la calle 65 Sur.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas.

​Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Recomendaciones del Acueducto

La entidad, dio a conocer una serie de recomendaciones para los ciudadanos que resultarán afectados por los cortes de agua:



- Mantener en perfecto estado las instalaciones internas de agua potable y aguas residuales, como tuberías, grifos y sanitarios, entre otros.

- Lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

- Almacenar suficiente agua en los tanques para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si lo hace en recipientes como canecas o vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.



La entidad anunció que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público que se encuentren en las zonas de los cortes. El servicio puede ser solicitado en la línea 116.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO