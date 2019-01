Contenedores de tapa blanca, reto del reciclaje

Con la llegada de los contenedores de tapa blanca a las calles para depositar allí los materiales aprovechables, la ciudad comenzó a dar los primeros pasos en busca de facilitar la labor de los recicladores.

A diario, miles de estos recuperadores de materiales como Blanca Gloria Leyva Giraldo, recicladora de oficio de 50 años de edad, llegan hasta este tipo de depósitos a sacar las bolsas blancas para separar los materiales y llevarlos a las bodegas. Junto a su compañero de trabajo, Jorge Elí Castro, ella dice que estos aparatos tienen ventajas y desventajas.



Para comenzar, “han servido para que se vea menos basura en la calle”, dice. Advierte, sin embargo, que muchos de los residuos que ellos recuperan están contaminados porque los ciudadanos arrojan todo tipo de desechos, lo que les afecta el trabajo.



Muchos de ellos señalan que es bueno que los depósitos estén ubicados en un sitio específico pues ahí pueden encontrar plástico, cartón, vidrio, papel, entre otros materiales que son vendidos en las bodegas de los diferentes sectores. Y esto les reduce los tiempos de desplazamiento de un lugar a otro.

Emigdia Barón, una ciudadana del barrio La Aurora de la localidad de Usme, y quien exigió que le pusieran otros contenedores de tapa blanca cerca de su casa para poder depositar los materiales aprovechables, dijo que el barrio se ve mejor, que ya no hay tantos regueros, que la gente es más organizada, pero lo que no le parece es que los habitantes de la calle saquen la basura y la dejan en el suelo.



“Yo vivo aquí hace 35 años. Me gusta la contenerización porque se ve más limpio, pero a los vecinos les falta mucha educación. Aquí hubo una época en que los dueños de las carnicerías arrojaban los huesos y los restos a la calle y esto era una gusanera”, recordó esta vecina de 67 años de edad.



A diario, un reciclador recoge en promedio entre 100 y 200 kilos de materiales y recorren más de 20 kilómetros de calles buscando qué vender.



Según le afirmó a EL TIEMPO la empresa Promoambiental, responsable de atender todas las localidades del oriente de Bogotá, en el sector de La Aurora se realizó la entrega de volantes, puerta a puerta, desde agosto pasado.



Esta labor fue acompañada de por lo menos “40 acciones pedagógicas en puntos contenerizados, videos pedagógicos en redes sociales, reuniones con juntas de acción local y tres reuniones con las asociaciones de recicladores de la zona, las cuales realizamos los pasados 23 de agosto, 9 de septiembre y 9 de octubre de 2018”, afirmaron.



Los expertos también coinciden en advertir que el propósito de los contenedores de tapa blanca es facilitar la operación a los recicladores, pero tienen sus reparos a la hora de la operación en las calles.



Alberto Uribe Jongbloed, experto residuos, señala que en este sentido, el propósito de los contenedores de tapa blanca no se está cumpliendo como se debe, debido a la falta de educación ciudadana.



“La misión del contenedor es la de almacenar el material reciclable para facilitar su recolección. Esta misión depende en gran medida en la separación que se haga de los materiales reciclables antes de depositarlos en el contenedor. Si este paso no se realiza correctamente, el contenedor de tapa blanca se convierte, automáticamente, en un recipiente con la misma función de su compañero más grande de tapa negra. El esfuerzo de recolección separada se pierde y el sistema, como se pensó inicialmente, no funciona. Y este es el escenario que está ocurriendo”, advirtió Uribe Jongbloed.



Para que esto funcione, dice Ómar Oróstegui Restrepo, director del programa Bogotá, Cómo Vamos, “es fundamental la pedagogía. Preocupa que la falta de información termine afectado el objetivo de los contenedores. Se corre el riesgo de que sean utilizados para arrojar escombros y otros elementos como colchones usados, muebles viejos, entre otros”.



“Antes de continuar ubicando contenedores, se debe evaluar los resultados y los impactos que hoy se evidencian y no repetir los errores en otros lugares”, dijo Oróstegui.



Ante la situación que se presenta en La Aurora, Jorge Eliécer Ospina, representante de la asociación de recicladores de Usme, afirmó que están proponiendo un modelo en el que los vecinos de los conjuntos conozcan a cada uno de sus recicladores, les enseñen cómo deben separar los materiales en casa y luego poder pasar a recoger las bolsas puerta a puerta.



Entre tanto, Nora Padilla, directora de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), dijo que lo que se debe evitar es que los contenedores se conviertan en canecas gigantes por toda la ciudad.

10.000 contenedores en 20 días

En 20 días, la ciudad debe estar contenerizada con 10.000 depósitos de tapa blanca y tapa negra, ubicados, principalmente, donde los ciudadanos indisciplinados arrojan las bolsas con los residuos. En un informe reciente publicado por EL TIEMPO, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) dijo que este piloto busca también que los conjuntos residenciales pasen de la caneca al contenedor de tal manera que en esos multifamiliares se facilite la recolección.



La ciudad produce poco más de 6.200 toneladas diarias de desechos que van a parar al relleno sanitario de Doña Juana, y lo que se busca es que el 27 por ciento de esos residuos sean depositados en los contenedores de tapa negra. Entre tanto, los de tapa blanca son exclusivos para que los recicladores encuentren allí sus materiales y se les facilite el trabajo.



