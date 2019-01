Desde el Concejo piden a Peñalosa que pise el acelerador a las obras

Concejales de diferentes bancadas alertaron este martes a la administración del alcalde Enrique Peñalosa para que le pise el acelerador a la ejecución de los recursos destinados a las obras públicas del Plan de Desarrollo y así salir del trancón y del atraso de la infraestructura que padece hoy Bogotá.

Durante el debate, el concejal del partido Centro Democrático Diego Molano Aponte, a un año de terminarse esta administración, dijo: “Se deben priorizar las obras que ya están financiadas en el Plan de Desarrollo y garantizar las otras que están desfinanciadas y que son de impacto para la ciudad, de modo que pueda cumplir, por lo menos, con lo proyectado”.



Cifras entregadas por Molano señalan que de las 228 obras proyectadas por la Secretaría de Movilidad, se entregarán 75, “y ninguna de ellas de alto impacto en el sistema de transporte público, a excepción del TransMiCable”.

Ante este panorama, le recomendó al alcalde que “saque adelante las troncales de TransMilenio por la avenida 68, avenida Ciudad de Cali y que deje contratada la troncal Boyacá”.



Por su parte, el concejal de la Alianza Social Independiente, Juan Carlos Flórez, cuestionó la utilización de las alianzas público- privadas (APP) como mecanismo para la financiación de la construcción de nuevos hospitales y la recuperación de otros, por considerar que esas APP son “muy demoradas, muy costosas y dificultan que un gobierno pueda cumplir sus metas”, precisó.



Flórez indicó que el éxito de las APP en Bogotá es de un 0,5 por ciento y que la única que ha funcionado es la recuperación del coliseo El Campín, hoy Movistar Arena, “tema que se inició en la pasada administración”.



Con relación al trancón en la ejecución de los recursos de la salud, precisó que se han destinado 679.000 millones de pesos para obras de salud, pero los compromisos de estos recursos son de 116.000 millones, y giros efectivos de 9.153 millones de pesos, es decir, 1,3 por ciento.



Además de considerar que los resultados son precarios, Flórez también advirtió que para la construcción del hospital de La Felicidad en la localidad de Fontibón, una firma interesada en este negocio tiene problemas en España “por malos manejos”.

El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, respondió a las críticas planteadas y desestimó que exista algún trancón en la ejecución de las obras en cuanto a su cartera se refiere.



En este sentido coincidió con el concejal Molano Aponte, al señalar que por más de 13 años en la ciudad, durante las pasadas administraciones, no se construyó ni una sola infraestructura hospitalaria, teniendo en cuenta que el déficit de la ciudad es superior a las 5.000 camas para pacientes.



“Por el contrario”, aclaró Morales, “Peñalosa ha hecho una gran apuesta. Son 46 obras en total, de las cuales 34 son de infraestructura y 12, de dotación, con una inversión de 1,5 billones, y creo que con esto nos estamos poniendo al día en lo que se debió hacer en los últimos 18 años”.



Así las cosas, Morales aclaró que el trancón viene desde hace más de 18 años y que lo que se está haciendo en esta administración es, precisamente, desembotellar a la ciudad del caos que dejaron otras administraciones.



“Solo se emprendió una obra que fue el hospital El Tintal, que apenas se vino a terminar el año pasado. Así que no me parece adecuado decir que el gran trancón de la infraestructura es de Enrique Peñalosa”, indicó.



En cuanto a las demoras en las obras de la ciudad, el secretario de Salud explicó que en el sector privado se tardan “no menos de seis años, de los cuales tres años se van en planeación”.

