Con unidad móvil atienden reclamos por impuesto predial

La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, aseguró que los reclamos sobre el aumento del predial se están revisando con prioridad, incluso con apoyo de una unidad móvil; pero advirtió que las fechas de pago con descuento y de definición del sistema de cuotas no cambian. Es decir, para ganarse el 10 % de rebaja hay que pagar máximo el 5 de abril y para optar por cuotas declararlo antes del 29 de marzo.

¿De dónde reciben quejas?



Las quejas se han recibido a través de medios de comunicación. En Cerro Norte (Usaquén), algunas inquietudes de propietarios se recibieron directamente de la comunidad en una visita que se hizo hace unos 15 días. Básicamente lo que ha pasado es que se construyeron más metros.



Es lo que se llaman mutaciones, y cuando eso ocurre, no aplican los topes de aumento que se establecieron, hace dos años por acuerdo del Concejo, de máximo 20 por ciento en el sector residencial y del 25 por ciento en el comercial. Allá hay unos 2.900 predios, y de ellos unos 90 presentan incrementos por encima de los topes. Y la mayoría han aumentado el área construida.

¿En ese caso el aumento no tiene topes?

​

Aplicamos disposiciones legales en la liquidación del predial; se establece que cuando son mutaciones o lotes no se consideran esos topes. Y si, además, el predio tenía un uso que ameritaba un impuesto inferior, el aumento se nota más porque cuando tiene un área mayor construida, inmediatamente sale de esos topes.

¿Allí la gente qué puede hacer para resolver?

​

En general, la estimación de avalúos que Catastro hace todos los años es bastante adecuada. No quiere decir que esté totalmente exenta de errores. En Cerro Norte estamos mirando con mucho cuidado esos casos por una intervención que está realizando la Secretaría de Hábitat. Una opción que tienen los propietarios de esos predios es que si no se pueden beneficiar del descuento del 10 por ciento, pueden pagar a plazos.

¿Si reclama, la gente pierde la opción del descuento?



Sí, es cierto; pero si no puede pagar es importante entender que si han construido más, eso se va a reflejar en el avalúo catastral. Si han construido más se considera que tienen capacidad de pago. El avalúo catastral es un porcentaje del comercial; si existen casos en los que se llegare a demostrar que ese no es el valor del inmueble, sí puede haber lugar a la revisión.

¿Cuánto se puede demorar la revisión de un caso?



En general, Catastro tiene que mandar personas a realizar la revisión. Hay que definir equipos. Pero estamos atendiendo en todos los casos en los que el incremento se excede en el aumento del 20 por ciento.

¿Qué hacer mientras tramita el reclamo?



Como la revisión se puede demorar, el consejo es que, si puede, se acoja al pago con el descuento, porque si no, se pierde esa opción o que declare su intención de pagar por cuotas.

En los Supercades se entrega la información pertinente para realizar un reclamo. Foto: Cortesía Secretaría de Hacienda

¿Es decir que quien tenga un reclamo se resigna a perder el descuento?



El tema es que si se quiere beneficiar del descuento, sí tiene que hacer el pago, y si la reclamación sale a favor, le reliquidan, pero le insisto que usualmente los casos de errores son muy pocos. La probabilidad que de verdad tiene el contribuyente de que haya un error no es tan alta.

¿Usualmente cuál es el porcentaje de errores?



El año pasado tuvimos reclamaciones, no quiere decir errores, de unas 14.000 personas.

¿Se deben revaluar los tiempos de entrega del recibo para que la gente tenga más tiempo cuando hay reclamos?



No es tan sencillo porque el calendario tributario obedece a una programación que se hace teniendo en cuenta las demás obligaciones que tienen los contribuyentes. En Bogotá se diseñó considerando que los impuestos de renta para las personas naturales se vencen en el segundo semestre, según los calendarios que establece la DIAN. No es tan fácil modificar los calendarios tributarios.

En muchos casos el impacto es porque la gente recibió predial y valorización…



Esa fue otra consideración que se tuvo, y es que valorización se paga hasta diciembre. Incluso, valorización llegó antes del predial para que las personas pudieran hacer su planeación de pagos.

¿Qué mecanismos están disponibles para que el reclamo de la gente no se convierta en una pesadilla?



Estamos generando priorización en la atención a través de la unidad móvil y se anuncia previamente a la comunidad, con énfasis en los casos que son complejos. Y tenemos dispuesta nuestra página de internet, con el horario en que va la unidad móvil a atenderlos.



Pero en los Supercades está priorizada la atención porque allí las personas reciben la información de cómo hacer el reclamo, porque para que el reclamo progrese hay que allegar pruebas; por ejemplo, en el caso de los avalúos no es simplemente pedir que me revisen el avalúo. La unidad móvil la enviamos para explicar los casos complicados.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET