Con un solo día de mora en impuestos lo podrán embargar

Si usted es uno de los más de tres y medio millones de contribuyentes que tiene Bogotá, y de paso hace parte de los 800.705 que deben 3,4 billones de pesos en impuestos, como predial o vehículos, debe saber que con un solo día de mora en el pago le pueden embargar sus cuentas y sus bienes.



La Secretaría de Hacienda se prepara para fortalecer el cobro coactivo de las deudas morosas y priorizará los embargos de cuentas en ese empeño. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, le explicó a EL TIEMPO los alcances de este tema y también los de una emisión de bonos por dos billones de pesos que está en camino.

¿Cuáles son las medidas para el cobro coactivo a morosos de impuestos?



Todo parte del esquema de facturación que establecimos con los impuestos a la propiedad –predial y vehículos–. En ese nuevo modelo, en cuanto se vence la fecha de pago, la factura se vuelve cartera morosa y es un título ejecutivo que sirve para hacer el cobro coactivo. Antes era más dispendioso.



¿Y cómo era antes?

Había que hacer un proceso administrativo, enviarle al contribuyente una notificación diciéndole ‘usted debe esto’, y él tenía todos los recursos administrativos hasta que se hacía una liquidación final y se constituía como cartera. Era un proceso costosísimo.



¿Y hoy no lo hacen?



No. A partir del 2016, cuando se decidió que el predial y el impuesto del carro se facturan, si se vence el plazo –por ejemplo, este año es el 21 de junio–, desde el 22 es cartera morosa. Y se puede iniciar el cobro coactivo.



¿Están listos para hacerlo?

A finales del año pasado creamos la Dirección de Cobro Coactivo. Ya nombramos director y estamos estructurando la unidad, porque hemos venido trabajando con cien funcionarios para tres y medio millones de contribuyentes. Ya se expidieron los decretos, se destinó el presupuesto y se dio la viabilidad presupuestal con base en un estudio.

A pesar de los morosos, la mayoría de los contribuyentes de Bogotá son cumplidos con el pago de sus impuestos. Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

¿Y van a ser empleados de nómina?



Una parte será planta temporal hasta el 2020 para descongestionar lo que está represado; después le toca a la administración siguiente decidir si la renueva o no, pero ya se decidió, con base en el estudio técnico, cuántas personas son planta definitiva.



¿Cómo será ahora el cobro a morosos?



Nosotros ya hacemos cobro coactivo, pero, con la Dirección fortalecida, vamos a priorizar; lo más fácil para nosotros es embargar cuentas. Lo que debe hacer la Dirección de Cobro es mandarles cartas a todos los bancos diciéndoles ‘a este contribuyente embárguele la cuenta, y esta es la plata que debe’.



¿Ya ni siquiera mandan carta al deudor?



Nada. La carta se la mandamos con el recibo. Esa es la gran virtud, ya no nos ponemos a discutir con el contribuyente.



¿Al cuánto tiempo de mora embargan?



Desde el primer momento. Lo que pasa es que a nosotros nos toca priorizar, por ejemplo, a los que deben más plata. Ahora, la primera medida es embargarle la cuenta, pero la segunda es embargarle algún bien. Por eso estamos fortaleciendo, para que la Dirección de Cobro pueda llegar más rápido a los bienes. Fuera de eso, el otro objetivo de esta dirección es cobrar todas las multas por infracciones del Código de Policía.



¿Y cómo van a manejar las bases de datos?



Ya se hizo toda la articulación con la Policía y el Ministerio de Defensa. Ahora, lo que sigue es que la Secretaría de Seguridad recibe los comparendos que no fueron pagados o no se reemplazaron por acciones pedagógicas y hace un cobro persuasivo, y si el infractor no paga, pasa a la Dirección de Cobro Coactivo, que se encarga de embargar las cuentas de los morosos.

Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Cortesía Secretaría de Hacienda.

¿Y ya les pasaron el primer paquete?



Estamos en eso. Vamos a priorizar a los colados de TransMilenio. Ya tenemos 104 por evadir el pago de la tarifa y 114 por entrar o salir por sitios no autorizados del sistema.



¿Qué viene para las finanzas de Bogotá en el 2019?



Vamos a finiquitar un proceso que venimos adelantando con IFC (Corporación Financiera Internacional) para financiar un reembolso del proyecto de TransMiCable y de la ampliación de la troncal Caracas de Yomasa al sur. Estaríamos esperando desembolsar 150 millones de dólares (cerca de 500.000 millones de pesos). Estamos en negociación.



¿Por qué TransMiCable?



Porque se financió con recursos de endeudamiento, pero lo que hicimos fue usar recursos de caja, y, ahora que los necesitamos, buscamos el reembolso para reponerlos.



La otra operación grande que estamos planteando es una emisión de bonos en el mercado local. Estamos pensando en dos billones de pesos de emisión de bonos y alrededor de esto, y estos 500.000 (los 150 millones de dólares del IFC) es lo que estaríamos pensando este año.



¿Y para qué son los dos billones de pesos?



Una parte es para reponer los 800.000 millones que ya le dimos al metro.



¿Los bonos cuándo tienen pensado emitirlos?



Alrededor de mitad de año. Igual, nos toca hacer un trámite de contratar banca de inversión y hacer un trámite de ampliación de un cupo que ya tenemos con la Superintendencia Financiera para hacer esa emisión y mirar que la coyuntura del mercado tenga la liquidez, como siempre, en las emisiones de bonos.



¿Este año harían algo más?



No creo, estaríamos avanzando sobre todo por banca multilateral para, eventualmente, conseguir un financiamiento específico para el TransMilenio de la 7.ª.

REDACCIÓN BOGOTÁ

