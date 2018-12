Así se vigilan los cerros orientales para evitar incendios forestales

En la mañana de este domingo 30 de diciembre, bajo un sol incandescente, los vigías que monitorean los cerros orientales detectaron varias columnas de humo que se levantaron hacia el cielo azul. De inmediato comenzaron a sonar sus raditeléfonos entregando las coordenadas de los posibles incendios en curso.

Desde lo alto de la torre Colpatria, José David Rodríguez, estudiante de derecho de 26 años de edad y miembro de la Defensa Civil, alcanzó a ver las fumarolas. Él es uno de los nueve vigías que tiene la ciudad apostados en diferentes puntos estratégicos para vigilar y reportar cualquier incidente que se presente a lo largo y ancho de la inmensa reserva forestal que tiene la ciudad.



El teniente Joselín Sánchez, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y líder del proceso de incendios forestales, reportó que solo en la mañana de este domingo se presentaron varias quemas de pastos en los sectores de Mochuelo, San Joaquín y Santa Viviana en Ciudad Bolívar, y un incidente de incendio forestal en el sector central de los cerros orientales a la altura del barrio Pardo Rubio, donde se prendió un colchón vegetal de pino que fue controlado, igual que los otros, por los brigadistas.

Funcionarios de todas las entidades para la atención de emergencias trabajan de forma articulada en el plan de contingencia que ordenó la Alcaldía de Bogotá para la prevención de los incendios. Foto: Carlos Ortega. CEET

Y es que las elevadas temperaturas que se han registrado en los últimos días tienen en alerta máxima a todas las autoridades distritales, quienes no deben bajar la guardia para evitar que cualquier incidente se convierta en un incendio forestal.



Según el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la temperatura en Bogotá estuvo entre los 22 y 23 grados Celsius este domingo.



La probabilidad de tiempo seco para los meses de enero, febrero y marzo por el fenómeno del Niño es alta, y sumada a la tradicional temporada seca han llevado a que la Alcaldía de Bogotá haya activado un plan de contingencia para atacar los conatos, las quemas y los incendios forestales.



Allí se establecen las acciones de reducción del riesgo, preparación, alistamiento y respuesta para hacer frente a las emergencias que puedan llegar a presentarse en este periodo del año, según informó el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo (Idiger).



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene 26 guardabosques que recorren las entrañas de la montaña desde la calle 86 sur hasta la 119 en el norte de la ciudad. Son ellos los que guían a los bomberos, ejército, policía, Defensa Civil y demás organismos de control por los caminos más seguros para llegar a las conflagraciones.

Además de los vigías apostados en los edificios más altos de la ciudad, también hay cinco brigadas integradas por seis personas, cada una con seis integrantes que hacen recorridos en camioneta y una moto de apoyo, por los puntos más neurálgicos para atacar por ejemplo las quemas que se presentaron el domingo.



Según la información oficial, “en los cuatro incendios forestales más grandes presentados, durante 2015 en Monserrate (localidad de Santa Fe), 2016 en la Escuela de Logística del Ejército (San Cristóbal) y 2017 en el parque Entrenubes (Usme) y predio El Corso (Bosa), la ciudad invirtió cerca de 1.548 millones de pesos en la atención y 14.536 millones en la valoración del daño y restauración de las zonas afectadas”.



Según el reporte del Idiger, en los últimos 9 meses se han presentado 149 incendios forestales, arrasando 947 hectáreas de vegetación de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme, las cuales resultaron más afectadas por estas conflagraciones.

Diez recomendaciones

La Alcaldía hace un llamado para prevenir los incendios forestales en esta época de altas temperaturas que durarán hasta marzo: 1. No realice quemas de basura o de material vegetal

2. No haga asados o fogatas cerca de los cerros

3. No fume en los cerros

4. Si observa columnas de humo, repórtelo a la línea 123

5. No arroje basura

6. No permita que los niños jueguen con fuego

7. Evite ingresar automóviles o motos a matorrales secos

8. En caso inhalación de humo, cubrir boca y nariz con un pañuelo húmedo

9. Si hay incendio forestal, vaya en sentido contrario al viento

10. Siga las indicaciones de las autoridades

Nueve vigías desde edificios altos

Hay nueve vigías, cinco brigadas y 26 guardabosques que desde las primeras horas del día hasta caer la noche, pasan revista a los cerros orientales.



Se monitorean desde puntos claves como el Megaoutlet 197 con autopista Norte, torre Nestlé-calle 98, torre Colpatria, mirador La Fiscala, Compensar de la 10 con Primero de Mayo, hospital Tunal, parque Entrenubes-sector Juan Rey, además de dos vigías acompañantes de las brigadas que recorren La Conejera, Quintas del Sur, San Blas, parque Nacional y Las Lomas.



Y los guardabosques de la EAAB, cuya responsabilidad son las entrañas de las montañas de La Aguadora-calle 119 a la calle 80 sur.



HUGO PARRA

REDACCIÓN BOGOTÁ