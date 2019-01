Cómo se mitigarán los posibles impactos al parque San Rafael

Con el anuncio de la apertura de la licitación para construir el parque ecológico San Rafael –vía a La Calera–, una obra con una inversión de 138.114 millones de pesos, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que se busca saldar una vieja deuda de hace 20 años. Esto cuando el Distrito le compró los terrenos al municipio vecino, para hacer el embalse de agua potable, y que parte de la compensación era la construcción de dicho parque.



Se trata de la adecuación de 11 kilómetros de senderos para caminar, trotar y una ruta para montar bicicleta; habrá veleros, canoas, natación, muro de escalada, zona de pícnic, restaurantes, miradores, ventas de artesanías y comidas típicas de la región, entre otras actividades.

Si bien la obra beneficiará a toda la región y ya hay expectativa sobre el desarrollo económico que se va a generar, desde hace años que expertos, ambientalistas y vecinos aledaños a San Rafael han hecho reparos sobre los impactos negativos que pueda tener la infraestructura.



Este miércoles, durante la presentación oficial a los medios de comunicación de lo que será esta megaobra que se espera esté terminada antes de finalizar el 2019, varios ciudadanos se acercaron al alcalde para preguntarle sobre la seguridad, movilidad y la protección del medioambiente.



Miriam Forero, quien se identificó como vecina del embalse, le expresó a EL TIEMPO que ella asistió a todas las mesas de trabajo entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), la Alcaldía Local y las comunidades. Precisó que si bien el impacto es mínimo, llamó la atención sobre el tema de seguridad, de movilidad y de ocupación del espacio público en la zona.



“Lo más preocupante es la seguridad, que no se ubiquen ventas ambulantes ilegales que atraigan la inseguridad. E incluso, lo que va a pasar en los entornos”, dijo la ciudadana al recordar que esta es una zona de 1.251 hectáreas de las cuales se va a impactar el 4 por ciento, es decir 51 hectáreas.



Para responder a estas y otras preguntas, la alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, indicó que desde las 12 mesas de trabajo se han despejado muchas dudas a los vecinos y a los ambientalistas.

La funcionaria municipal anunció que si no se cumplen los requisitos de ley al 100 por ciento, no se van a otorgar las licencias.



“A lo largo de estos dos años se ha entendido que este es un parque ecológico, que protege el medioambiente, que respeta, protege y conserva la flora y la fauna. Es un parque, como lo dijo el alcalde Peñalosa, es para caminar, para respirar, para contemplar y ser felices”, resaltó la alcaldesa.



En cuanto al tema de inseguridad, uno de los puntos en los que más enfatizó la comunidad, el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Raúl Buitrago, afirmó que, precisamente, la seguridad se genera con la mayor concurrencia de ciudadanos en las zonas.



“Cuando hay concurrencia, todos nos cuidamos y la principal seguridad es que los espacios no queden solos. Además, en el parque va a haber un administrador que prestará los servicios de seguridad y que estará conectado con las autoridades”, precisó el funcionario.



En cuanto a los reparos en temas de movilidad, el propio alcalde de Bogotá afirmó, durante la conferencia de prensa, que la idea es tener conectividad a través de un cable aéreo que iría desde la calle 134 con carrera 7.ª hasta una estación en San Rafael; también una ciclorruta desde la 153, y a la vez se estudia la posibilidad de un túnel por la calle 100, a través de los cerros orientales.



Toda esta operación permitirá que los vecinos de los municipios aledaños y los turistas suban en las góndolas para llegar al embalse y seguir su ruta o hacer turismo.

Los caminos que se abren para la zona

Para poder llegar al parque ecológico en el embalse de San Rafael, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que ya se trabaja en varias iniciativas que beneficien tanto a los turistas como a los habitantes de la zona.



El primero es el cable aéreo, que iría de la calle 134 con carrera 7.ª, hasta una estación en inmediaciones del embalse. El mandatario dijo que serán poco más de cinco kilómetros de extensión, con una inversión superior a los 400.000 millones de pesos y que la tarifa será muy similar a la que pagan hoy los vecinos en el transporte en ese sector.

La otra vía es por una ruta para ciclistas y peatones, desde la calle 153 con 7.ª, que conectaría con el parque ecológico. En este momento, dijo el mandatario, se avanza en la adquisición de predios.



También se trabaja en la adecuación del sendero actual que sale desde la Aguadora (calle 119) y que se interna por los cerros para desembocar en San Rafael.



Asimismo anunció que están trabajando en los diseños para la ampliación de la actual vía La Calera-Bogotá, en los prediseños de un túnel por la calle 100, entre otras iniciativas.



Peñalosa dijo que se va a hacer un sendero ecológico a lo largo del río Teusacá, entre Guasca y La Calera, y que la idea era que los ciudadanos de la región pudiesen caminar hasta el río Bogotá; pero advirtió que la falta de voluntad política del actual alcalde de Sopó no permitió que esa conexión se realizara.



De otro lado, para la protección de los ecosistemas en el embalse San Rafael, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), Lady Ospina, aclaró que el parque ecológico será un escenario para que los ciudadanos aprendan sobre el ciclo del aprovechamiento sostenible del agua, habrá un museo y se realizarán recorridos guiados.

Así opinan los alcaldes de la región

Ana Lucía Escobar - Alcaldesa de La Calera

“No entregaré ni una sola licencia mientras no se cumplan los requisitos de ley y entre esas están la movilidad, lo ambiental y la seguridad. La Calera va a estar muy involucrada y pendiente de quién lo va a operar y cómo lo va a hacer. Este es un parque para proteger el medioambiente y también le va a traer mucho desarrollo a la región”.

William Venegas - Alcalde de Sopó

“Sobre el sendero paralelo al río Teusacá, el tema es que se debe tener en cuenta la participación de los propietarios. Son 62 latifundistas y a ellos hay que involucrarlos. Este no es un tema del municipio, es una iniciativa de Bogotá y es a ellos a quienes tienen que venderles el proyecto”.

