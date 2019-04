¿Cómo le fue a TransMiCable en sus primeros tres meses?

TransMilenio entregó el balance del primer trimestre de operación del sistema TransMiCable, que funciona desde el 29 de diciembre. Entre las cifras más relevantes, se tiene que el sistema movilizó 1'820.128 pasajeros.



Un día entre semana, las 163 cabinas atienden una demanda promedio de 21.000 personas de la localidad de Ciudad Bolívar. Los sábados, mueven hasta 19.500 usuarios y, los domingos y festivos, 17.500.

Entre los beneficios de este nuevo sistema, mencionados por TransMilenio, se destaca el ahorro de tiempo en transporte. Antes, un trayecto desde Mirador de Paraíso -la parte alta de la localidad-hasta el Portal Tunal pordía tardar hasta una hora. Ahora, con el cable aéreo, los tiempos se redujeron a poco más de 13 minutos.



Las cuatro estaciones de TransMiCable son parte del sistema integrado y, por tanto, se puede acceder a ellas mediante transferencia.



Una vez marque la tarjeta en cualquiera de las taquillas, tiene 95 minutos para hacer cambios así:



De Troncal (Rojo) al TransMiCable no tiene valor.

De TransMiCable a Troncal (Rojo) no tiene costo.

TransMiCable a Zonal (Azules) no tiene costo.

Zonal (Azules) a TransMiCable tiene un costo de 200 (COP).



Esto ha permitirá que los usuarios de la localidad ahorren hasta 8.800 millones de pesos al año en transporte.



También se estima que la operación del sistema podría reducir la emisión de hasta 750.51 toneladas de CO2 equivalentes por año.

A máxima capacidad, el sistema puede transportar 3.600 personas por hora. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

¿Por qué se ha detenido?

TransMilenio explicó en un comunicado que el cable "aún se encuentra en periodo

de ajustes y puesta a punto. Para esto se han realizado algunas pausas en la operación, que obedecen a actividades programadas de mantenimiento o contingencias de seguridad."



Respecto a las sesiones de mantenimiento, la empresa asegura que estas son programadas y se comunican oportunamente a la comunidad.



Otras detenciones se producen por motivos de seguridad. Por ejemplo, pueden ocurrir en caso de lluvias fuertes con tormentas eléctricas.



BOGOTÁ