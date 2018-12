Recomendaciones claves para los que van a viajar durante esta Navidad

Con la presencia de 30.000 uniformados en las carreteras del país, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se prepara para recibir uno de los fines de semana con mayor flujo de vehículos por los corredores viales.

Se estima que antes y durante la noche de Navidad se movilizarán cerca de 3’587.770 automóviles en el territorio colombiano.



Según los registros de años anteriores, el departamento de Cundinamarca se destaca con el mayor flujo con 1’042.892 automotores. Por su parte, Bogotá encabeza el listado de ciudades con un aproximado de 350.000 vehículos en circulación.

Las autoridades aseguraron que el desplazamiento masivo comenzó este viernes, después de mediodía, y se extenderá hasta el 24 de diciembre, cuando saldrán los últimos viajeros.



Además del control y vigilancia por parte de agentes de tránsito, en cuanto a los límites de velocidad en las vías, se tiene previsto hacer un control riguroso e integral sobre cumplimiento de las normas de tránsito para evitar siniestros viales y reducir la cifra de muertos, que el año pasado, para esta misma época, fue de 36 víctimas.



Para cumplir con este propósito, además de las cámaras de detección electrónica de velocidad, la Policía ubicará áreas móviles de control integral para verificar el estado técnico-mecánico de los automotores, estado de sobriedad de los conductores, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y los respectivos documentos del vehículo y el conductor.

También se habilitarán puntos para que los conductores puedan hacer pausas activas, teniendo en cuenta que la mayoría de viajeros realizan desplazamientos de varias horas.



En cuanto a los vehículos de transporte pesado se tendrán zonas específicas en donde se podrán medir el estado de los frenos y la dirección y, en general, para detectar si existe alguna anormalidad.



En los terminales de pasajeros se tendrán controles permanentes para verificar las condiciones mecánicas de los buses, que tengan todos los papeles requeridos y al día, y que los conductores se encuentren en condiciones físicas óptimas para manejar, es decir, lo que se refiere a embriaguez y horas de sueño. Se verificará también que no tengan sobrecupo.



En lo que tiene que ver con el transporte ilegal, las autoridades anunciaron que harán operativos y aplicarán sanciones a quienes practiquen esta modalidad, ya que representa un riesgo tanto para pasajeros como para conductores.

Recomendaciones

La Secretaría Distrital de Movilidad hace una serie de recomendaciones para los viajeros con el fin de minimizar los riesgos a la hora de salir o llegar a la ciudad:



1. Madrúguele al plan de salida y retorno. Calcule la salida e ingresó a Bogotá antes de mediodía y planee su viaje con la debida antelación.



2. No consuma bebidas alcohólicas.



3. Respete los límites de velocidad, las señales de tránsito y acate las indicaciones de la autoridad de tránsito en la vía.



4. Revise las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo.



5. Porte los documentos del conductor y del vehículo al día: Soat, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente.



6. Lleve el equipo de carretera y prevención: botiquín, extintor, llanta de repuesto, herramientas, etc.



7. Use los cinturones de seguridad.



8. Si viaja en transporte público, inicie y finalice sus recorridos en los terminales de transporte y no utilice los servicios ilegales o informales de transporte público.



9. No lleve más pasajeros de los autorizados en la licencia de tránsito. Viaje sin afán y conduzca con prudencia.



10. Lleve sencillo para pagarlos peajes.



11. Cuando inicie el recorrido en carretera, recuerde encender las luces.



12. Del 26 de diciembre al 4 de enero no habrá pico y placa en Bogotá para carros particulares. La medida se retoma el 8 de enero.

Cinco claves para una Navidad segura

- Asegure su vivienda: si va a viajar, desconecte sus electrodomésticos, cierre las llaves de paso de agua y gas y verifique que puertas y ventanas estén aseguradas. No deje encendidas luces ni adornos navideños, ya que se pueden generar cortos circuitos e incendios.



- Aléjese de la pólvora: recuerde que el uso o venta de pólvora está prohibido. La multa, según el Código Nacional de Policía, es de 833.313 pesos. No permita que sus hijos jueguen con estos elementos pues también representan riesgo de intoxicación. Si hay un accidente, acuda a un hospital.



- Cuidado con el licor: a la hora de comprar licor prefiera los almacenes de cadena o establecimientos certificados. Compruebe que las botellas y latas tengan los sellos de seguridad correspondientes. Revise que no existan partículas flotantes dentro del líquido, y si tomó, no maneje.



- Mídase con la comida: compre sus alimentos en sitios de confianza. Verifique que no tengan mal olor o evidencias de descomposición. Prefiera los productos locales y disfrute de la gastronomía del lugar que visita. Controle la ingesta de bebidas azucaradas o alcohólicas para evitar intoxicación.



- Si elige viajar por tierra: compruebe que las pólizas de seguros de su vehículo estén al día. Además, lleve siempre su kit de carreteras y llanta de repuesto. Evite hacer viajes largos solo o a altas horas de la noche. Para reportar emergencias o conocer el estado de las vías llame gratis al #767.

El horario de los bancos para fin de año

Aunque el 24 y el 31 de diciembre de este año son días hábiles (lunes), recuerde que por ser fechas especiales (Navidad y Año Nuevo) las entidades bancarias del país ajustarán sus horarios de atención al público. Por esto es bueno tomar desde ya nota sobre esos cambios para evitar no solo dolores de cabeza por las congestiones típicas de la temporada, sino también para ponerse al día y cumplir con las obligaciones financieras.



Algunos bancos ya anunciaron que el próximo 24 de diciembre atenderán solo hasta pasado el mediodía (1 p. m.), mientras que el último día de este 2018 no habrá atención en sus sucursales físicas, pero sí prestarán servicios en sus canales electrónicos (cajeros automáticos, banca virtual, corresponsales bancarios, apps y sucursales telefónicas las 24 horas del día). Sus horarios habituales se mantendrán del 27 al 29 de diciembre y desde el martes 2 de enero del 2019 en adelante.



Se recomienda aprovechar las primeras horas de los próximos días para hacer las diligencias pendientes y tener en cuenta que los bancos no atenderán en horario extendido el 24 ni el 31 de este mes. Es clave usar los días miércoles, jueves, viernes y sábado de la próxima semana para hacer las últimas operaciones pendientes en las diferentes sucursales bancarias.



El sistema financiero colombiano cuenta con una red de más de 16.000 cajeros automáticos, cerca de 409.000 datáfonos instalados en establecimientos comerciales y no menos de 132.000 corresponsales bancarios a través de los cuales se pueden realizar buena parte de las transacciones básicas de la banca, como retiros de dinero, transferencias de recursos, giros, consignaciones y pagos de servicios públicos, entre otras.

