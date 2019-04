Seguridad, el tema del fogueo entre Policía y ciudadanía

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, el secretario de Seguridad, Jairo García, y tres de los cuatro comandantes de los Comandos Operativos de seguridad ciudadana, respondieron este miércoles a través de las plataformas digitales de EL TIEMPO las preguntas de la ciudadanía sobre la seguridad en la capital del país.

Los funcionarios no solo resolvieron en vivo las dudas de nuestras audiencias, sino que presentaron las cifras de criminalidad del primer trimestre de este año.



Mientras que los homicidios continúan bajando, ya que se pasó de 263 casos entre enero y marzo del 2018 a 232 en el mismo periodo del 2019, el hurto a personas aumentó un 23 por ciento, pasando de 23.116 denuncias en el primer trimestre del 2018 a 28.518 en el mismo lapso del 2019.



El atraco callejero fue justamente uno de los principales temas de conversación y tanto el General Penilla como el secretario de Seguridad, Jairo García, explicaron que para tratar de bajar este indicador están aplicando la misma estrategia con la que redujeron los asesinatos a los hurtos.

Cada vez que se aplica el Código, como por ejemplo al incautar un arma blanca, estamos previniendo que este porte vaya a acarrear en un hecho de lesiones FACEBOOK

TWITTER

“El delito se reduce mediante investigación judicial porque es la única forma en que se conoce al delincuente y a las estructuras criminales para poder desarticularlas en coordinación con la Fiscalía”, sustentó Penilla. El oficial se refirió también a la implementación del Código de Policía y destacó su aporte a la prevención de los delitos.



“Cada vez que se aplica el Código, como por ejemplo al incautar un arma blanca, estamos previniendo que este porte vaya a acarrear en un hecho de lesiones o hasta un homicidio”, señaló.



Otro de los aspectos que se mencionó fue la venta y consumo de sustancias alucinógenas en el espacio público y principalmente en parques, un hecho que afecta la percepción de seguridad entre la ciudadanía. Sobre esto, García manifestó que trabajan de la mano con la comunidad priorizando acciones en los puntos que ellos mismos señalan como críticos.

‘La percepción de inseguridad para mí es la realidad’: Gral. Hoover Penilla

Gral. Hoover Penilla. Comandante Policía de Bogotá. Foto: César Melgarejo

Hurto a personas

“El ciudadano se queja del hurto callejero, en TM, en puentes, y en eso nos enfocamos. La percepción de inseguridad para mí es la realidad, pero yo recibo novedades al momento que las conoce el policía en la calle; y en los cuatro años que llevo, en el día a día, no noto un incremento sustancial”.

Corrupción en la policía

“No se pueden mejorar los niveles de seguridad de la ciudad si no hay una mirada hacia el interior de la Institución; después de 3 años, y es una cifra que no me enorgullece, 400 policías han sido destituidos por haberse apartado del juramento, por no cumplir a cabalidad con sus deberes”.

Migración y crimen

“En lo transcurrido del primer trimestre del 2018 hubo alrededor de 340 capturas de ciudadanos extranjeros por estar cometiendo cualquier variedad de delitos que van desde lesiones, hurto y el homicidio. Si vamos a compararlo con el mismo periodo de este año, el aumento está por encima de un 300 por ciento”.

Cámaras de seguridad

“Hay que hacer un reconocimiento. Cuando iniciamos teníamos unas 120 cámaras y en este momento tenemos un número sustancial. También han aumentado las que implementan los particulares. Yo creo que si hacemos un conteo a nivel del Distrito y particulares estamos pasando las 5.000 cámaras”.

‘La victimización directa tiene una reducción de 2 puntos’: Jairo García

Jairo García. Secretario de Seguridad. Foto: César Melgarejo

Relación con la justicia

“Hemos tenido un diálogo productivo con jueces y fiscales, y estamos viendo, por ejemplo, que en hurtos en el SITP antes había penas bajas y hoy hay sentencias de 18 años; igual con homicidos, hay un avance pero nos falta, quisiéramos que todos los casos terminaran en condenas ejemplares”.

Victimización directa

“En la encuesta de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, la victimización directa tiene una reducción de 2 puntos y un tema fundamental es la denuncia, en el 2015 teníamos este indicador en un 18 por ciento y ahora, del 41, una de las más altas en la historia de esa encuesta”.

Seguridad de ciclistas

“Cuando llegamos había 50 bicicletas y unos 60 policías que se dedicaban a ciclorrutas, hoy tenemos 250 bicis en más de 30 puntos y vamos a tener 100 más. También, tenemos apoyo con el halcón de la Policía en las noches, tenemos la disposición para hacer presencia, pero es clave que la gente no compre bicis ni ningún elemento robado”.

El canal comuneros

“Estamos trabajando en el canal de la calle 6, entre tres y cuatro veces por semana; vamos a invitar a los habitantes de la calle a los programas del Distrito. También hacemos acciones operativas para desarticular bandas, porque hay actores criminales que están promoviendo la venta de drogas e instrumentalizando a estas personas”.

Hablan los responsables de los comandos operativos de seguridad ciudadana

Cr. James Toro, zona norte

El coronel Toro, es comandante operativo de seguridad ciudadana en el norte de la ciudad. Foto: César Melgarejo

“Estamos trabajando en entornos seguros y en parques estamos adelantando acciones con las juntas de acción comunal, que es uno de los principales objetivos con la Administración distrital. Los operativos son totalmente a diario, es un trabajo también preventivo que hacemos a toda hora, cuando la comunidad nos llama de inmediato vamos al lugar, sobre todos en los parques”.

Cr. Nelson Quiñónez, zona sur

La Secretaria de Seguridad con el apoyo de la Policía Metropolitana han venido adelantando una estrategia de seguridad que contempla planes y programas específicos para diferentes delitos. Foto: César Melgarejo

“Hemos obtenido unos resultados satisfactorios en la localidad de Ciudad Bolívar en reducción de los homicidios. Nosotros tenemos sectores donde se presenta el delito, es allí donde hay presencia y hay un trabajo con la comunidad, con la red de participación cívica, tenemos información de la ciudadanía cuando hay alguna situación”.

Cr. Elkin Quinchía, zona occidente

La zona occidental de la ciudad se encuentra a cargo del Cr. Elkin Quinchía. Foto: César Melgarejo

“En las distintas estaciones de policía tenemos oficinas de mediación, sirven para que la gente vaya de manera pacífica y resuelvan sus problemas. Allá van las personas con inconvenientes y llegan a acuerdos y asumen compromisos que son sujeto se de seguimiento de nosotros. Esto ha contribuido ha disminuir problemas como lesiones y homicidios.

Cifras

232 homicidios en el primer trimestre del 2019 hubo 232 homicidios, 31 menos que en 2018. 28.518 hurtos a personas de enero a marzo de 2019 hubo 28.518 casos, 5.402 más que en el 2018.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @oscarmurillom