La carrera con la que usted puede darle tres árboles al país

El domingo 17 de febrero se realizará la quinta versión de la Carrera Verde en el parque Simón Bolívar, en Bogotá, con el objetivo de proteger y restaurar los bosques del país y el agua. De hecho, por cada corredor se sembrarán tres árboles de especies nativas.



Este año se espera la participación de 9.000 corredores y con esto la siembra de 27.000 árboles.



Esta iniciativa surge a raíz de que Colombia se encuentra en los 10 primeros países con mayor pérdida de bosque en el mundo.

Si usted quiere participar puede hacerlo en tres modalidades:



- 3K familiar, que inicia a las 8:30 a.m y pueden participar personas desde los dos años. Tiene un valor de $55.000 pesos.



- 3K individual, que inicia a las 8:30 a.m. y pueden participar personas desde los 14 años. Tiene un valor de $55.000 pesos.



- 10K competitiva, que comienza a las 9:30 a.m. y pueden participar personas desde los 14 años. Tiene un valor de $75.000 pesos.



Las actividades comenzarán desde las 7:30 a.m y concluirán a las 12:00 p.m.

Quienes participen podrán asistir a la siembra de árboles que se realizará entre abril o mayo. En las pasadas ediciones, se han realizado siembra de árboles en reservas biológicas, permitiendo la recuperación ecológica de los bosques degradados del país.



Esta carrera es liderada por la Fundación Natura, el Banco de Bogotá y el Grupo Argos, quienes están interesados en la generación de iniciativas de reforestación, estrategias de ahorro y uso eficiente de los recursos.



“Nos enorgullece ver el compromiso de niños, jóvenes y adultos con el medio ambiente y a su vez la conciencia sobre el impacto ambiental que ha sufrido el planeta en los últimos años. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que participen de estas actividades que mitigan las consecuencias de la deforestación en los bosques del territorio nacional y el cuidado del agua”, aseguró Ana Alejandra Jiménez, Gerente de Responsabilidad Social del Banco de Bogotá.



Las personas interesadas en participar en el evento pueden inscribirse en la página web www.carreraverdecolombia.com. Los clientes del Banco de Bogotá tienen descuento del 15% en la inscripción pagando con las tarjetas de la entidad.



La Carrera Verde de Colombia es la primera en Latinoamérica en recibir la certificación 'Inspire Gold del Council for Responsible Sports', que significa que es una competencia ambientalmente responsable.



EL TIEMPO