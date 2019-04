Comienza una agitada semana de campaña por la alcaldía de Bogotá

Esta semana, la campaña para la alcaldía de Bogotá va a estar agitada: el arranque de los debates, los nombres de nuevos aspirantes y las cartas de los partidos políticos y movimientos ciudadanos que buscan coaliciones marcarán la pauta.

Durante estos días de descanso, los candidatos estuvieron activos en redes sociales y en la calle; algunos recorrieron las localidades explicando sus propuestas, otros visitaron iglesias y compartieron con feligreses, y unos más aprovecharon el tiempo en reuniones con gremios y líderes comunales.

Hoy habrá un primer cara a cara entre aspirantes, que fue organizado por W Radio y ProBogotá. Tendrá lugar a las 12 m., en Ciudad Bolívar, y en él se espera conocer las propuestas de cada uno y sus principales diferencias.



Pero el agite político esta semana no solo lo fijará este encuentro y el que organiza Fenalco Bogotá-Cundinamarca para el próximo miércoles 24 de abril, sino también la llegada de nuevos nombres, como el de Carlos Fernando Galán, quien este martes, a las 10 a.m., en el Jardín Botánico, muy seguramente oficializará su aspiración de llegar al Palacio Liévano.



“Haré un anuncio, resultado de mi reflexión y estudio profundo de la situación de Bogotá y su gente. Los espero con sus micrófonos, cámaras, trípodes, luces, celulares, preguntas, dudas, consejos, visiones y comentarios”, invitó Galán.



Pero otros nombres han estado en el sonajero electoral en los últimos días, y aunque no hay anuncios concretos, podrían aparecer en el ruedo próximamente. Por ejemplo, David Luna, exministro de las TIC, quien ha dicho en privado que, aunque no confirma candidatura, “estará presente en el debate de alguna manera”.

En busca de alianzas

Mientras se termina de aclarar el panorama sobre la llegada de más aspirantes, los que ya están oficializados se encuentran en medio de intensas negociaciones en busca de apoyos y alianzas o, en otros casos, de mecanismos adecuados para lograr coaliciones.



Las consultas interpartidistas están descartadas después del anuncio de la Registraduría Nacional de que el pasado 12 de abril se venció el plazo de los partidos políticos para inscribirlas y que para la alcaldía de Bogotá no se presentó ninguna.

Por el lado de la centroderecha, Miguel Uribe Turbay, quien se inscribió por firmas y ya cuenta con el respaldo del Partido Liberal, lamentó que no se hubiera realizado una consulta para definir un candidato único, tal y como lo había propuesto.



“Lamento que Ángela Garzón (del Centro Democrático) no haya aceptado la consulta. Perdimos una oportunidad de unir un sector que representa el futuro, que defiende Bogotá y quiere avanzar, pero mantengo mi intención de hacer equipo para evitar que vuelvan el populismo y la corrupción a la ciudad”, declaró Miguel Uribe.

No obstante, Garzón aclaró en conversación con EL TIEMPO que esa decisión no fue suya sino de su partido, ya que habían acordado rechazar las consultas en todas las ciudades grandes del país, dados los altos gastos que representan.



“Siempre hemos estado abiertos a una coalición, y no a consultas, por el tema económico. Hay diferentes mecanismos, una encuesta, sentarse y ponerse de acuerdo. Hemos hablado con Miguel Uribe y con otras personas como David Luna, con Juan Carlos Pinzón, quien no ha definido si va a ser candidato o no, pero ahora cada cual está haciendo su trabajo”, manifestó Garzón.



Por el sector de la izquierda y de los movimientos alternativos, ya habían anunciado a través de un comunicado de prensa conjunto que descartaban una consulta y que por el contrario buscarían “mecanismos democráticos de selección de candidaturas” no solo para la alcaldía, sino para el Concejo y las juntas administradoras locales.



Sin embargo, la búsqueda de un acuerdo programático, según explicaron desde la campaña del candidato del Mais, Hollman Morris, está mediada por el metro subterráneo, en el que todavía no ha habido puntos certeros de encuentro.



“Es importante la unidad, y esta unidad está atravesada por el acuerdo programático en donde hay un punto álgido, el metro. El Polo Democrático y Hollman Morris han hecho denuncias sobre el metro elevado. Para Morris, el metro subterráneo es un inamovible”, explicaron.



Por su parte, Claudia López, candidata de la Alianza Verde, ha dicho en reiteradas ocasiones que, si puede hacerlo, hará subterráneo el tramo de la avenida Caracas, pero que si queda contratado, “lo hacemos como está, así no nos guste”.

Carlos Galán, ¿al ruedo por la alcaldía?

Carlos Fernando Galán, convocó a una rueda de prensa en el Jardín Botánico el martes 23 de abril. Foto: Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

El exconcejal de Bogotá y exsenador Carlos Fernando Galán ha estado enviado señales, desde hace varias semanas, de que quiere ser candidato a la alcaldía.



Mensajes a través de sus redes, recordado sus actuaciones como las denuncias por el ‘carrusel’ de la contratación, o con propuestas en temas que preocupan a la capital como la calidad del aire y la inseguridad, se han vuelto recurrentes.



Galán hará un pronunciamiento sobre su futuro político el martes, a las 10 a. m., en el Jardín Botánico. Aunque militó en las filas de Cambio Radical, renunció a ese partido hace ya casi un año y hoy no está con ningún movimiento en particular.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET