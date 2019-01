Cobrarán a quienes tienen casas en la reserva de los cerros orientales

Así lo anunció la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, que aclaró que esta Tasa Compensatoria se pagará por tener construcciones ubicadas dentro de la Zona de Recuperación Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.



La CAR puntualizó que los cobros se calcularon según el estrato socio económico y los metros cuadrados de la construcción. Además, según lo estipulado en el Decreto 1648 de 2016 y en la Resolución 2723 de 2017, normas que reglamentan la decisión, solo deberán pagar los propietarios de construcciones hechas antes del 2005.

Esta es la primera vez que se realizará este recaudo, por esta razón la Corporación adelantó jornadas de socialización con la comunidad que está asentada en la Reserva para informar que el cobró aplica desde el año 2018. "Es un ejercicio que nos ha llevado tiempo y recursos, no solo humanos sino tecnológicos; porque ha sido difícil la identificación de los propietarios, de las nomenclaturas y de los predios" señaló Néstor Guillermo Franco, director general de la CAR.



Además, esta medida se convertirá en una obligación que regirá en todo el territorio nacional, pues el Ministerio de Ambiente impondrá el cobro para todas las áreas de reserva en el país, según explicó la CAR.



Por ahora los predios que tendrán que pagar esta tasa compensatoria corresponden a la información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

El proceso se encuentra en una fase inicial de confirmación y verificación. Foto: Cortesía CAR

La CAR aclaró que hasta el momento no se han entregado la totalidad de las facturas, pues la mayoría de los predios no tienen direcciones exactas. Resaltó que quienes crean estar dentro de esta zona y aún no les ha llegado el recibo pueden consultar en www.car.gov.co con el número de chip del predio.

REDACCIÓN BOGOTÁ

