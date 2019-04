‘Hay que darle un golpe muy duro a la pobreza’

¿Por qué votar por Celio Nieves Herrera?

​

Porque conozco la ciudad y sus problemáticas. Porque tengo propuestas muy concretas, realizables en el corto tiempo; tengo el conocimiento de la situación económica que vive la ciudad y del endeudamiento en que la va a dejar el alcalde Enrique Peñalosa.

¿Qué propuestas?

​

En educación, preescolar desde el grado tres, para que los niños ingresen al sistema educativo a temprana edad; una educación superior gratuita, la Universidad Distrital descentralizada para que los programas vayan a las distintas localidades de la ciudad y se desarrollen en los megacolegios que la izquierda construyó en sus 12 años de gobierno. Y vamos a complementar la gratuidad en la educación, alimentación escolar para todos los estudiantes desde preescolar hasta la educación media, uniformes escolares que se van a ir adquiriendo y entregándolos a los niños de manera progresiva.

Y por supuesto vamos a defender la naturaleza y el ambiente con energías limpias. Vamos a proteger toda la estructura ecológica principal de la ciudad. Vamos a tener una ciudad de oportunidades principalmente, y para los jóvenes una política de empleo joven y en educación superior.



¿Cómo sueña la ciudad?

​

Una ciudad con participación, gobernando con la gente desde las localidades, escuchando y solucionando sus problemáticas. Y con ellos vamos a construir el presupuesto para darles solución de manera puntual a sus problemas. Y una ciudad sin discriminación. Un gobierno de puertas abiertas de diálogo permanente y sin polarizar.



¿Cómo garantiza que no se va a polarizar más?



Primero, por mi buen comportamiento ciudadano, mis buenas relaciones con todos los políticos en el Concejo y con un mensaje de diálogo permanente. Soy un convencido de que las propuestas de nosotros serán realizables y deben tramitarse de manera responsable en el Concejo de Bogotá, donde buscamos ser mayoría en un grupo que estamos denominando de ‘coalición democrática’ para gobernar la ciudad y para volver a avanzar en política social.



¿Qué significa que un docente llegué a ser alcalde?



Yo he tenido un enorme aprendizaje, un dialogo permanentemente con los niños, con los jóvenes, con los padres, los maestros y con las comunidades educativas en cabeza de los padres de familia.



¿Cómo gobernar si el Concejo es de oposición?



Siendo respetuoso con las decisiones de las distintas bancadas, pero (con) el convencimiento de que las propuestas que llegarán a la corporación serán discutidas con independencia, autonomía; pero, repito, son propuestas viables que no le van a generar traumatismos.



¿Y qué va a hacer para evitar presiones de sectores como educación?



Voy a garantizar que culminemos el proceso de la gratuidad en la educación pública; segundo, mantendré y respetaré las decisiones de las organizaciones de los trabajadores de la educación de la cual yo procedo con orgullo; respetaré su autonomía, pero buscaré de manera permanente un diálogo para garantizar concertación de las políticas públicas en la ciudad sin presiones indebidas y sin ‘mermelada’.



¿Cómo garantizar el espacio público sin afectar el derecho al trabajo?



Sin demagogia. Tenemos que garantizar la concertación con los trabajadores de la calle para organizar con ellos el espacio público. Nosotros les vamos a garantizar unas casetas en las mejores condiciones de aseo, iluminación, salubridad y equipamiento para que atiendan en las mejores condiciones. Y que los productos que se vendan estén debidamente protegidos. Y en unas buenas condiciones para pagar por el uso del espacio público un valor acordado con ellos. Los vamos a organizar para tener un ejemplo a nivel mundial.



¿Cuál es su posición frente al tema de la valorización?



El actual cobro de valorización lo tenemos demandado como Polo Democrático. Yo no niego la valorización como una política de financiamiento de obras en la ciudad o de políticas públicas, pero quisiera una valorización no para vías sino destinar 300.000 millones de pesos para fortalecer la Universidad Distrital, ampliar su cobertura y el mejoramiento de su calidad.



¿Cuál es su propuesta concreta con los jóvenes?



Está demostrado que los jóvenes entre las edades comprendidas entre los 14 y los 24 años son presas fáciles de las organizaciones delictivas. Se los vamos a arrancar a esos delincuentes, pero con oportunidades de empleo y educación. Serán 30.000 beneficiados durante mi gobierno.



Y en materia ambiental, ¿qué propone?



Tenemos que ponernos del lado de la defensa de la estructura ecológica principal. Eso no es una moda, es ayudar a la adaptación del cambio climático, que tampoco es una moda sino que es una realidad. Tenemos que defender los cerros orientales, las fuentes hídricas, los humedales, restaurar, proteger y reforestar la reserva Thomas van der Hammen. Y trabajar en unos planes decenales, en una política por el cuidado del aire, en un plan de descontaminación del aire. Eso es muy importante.



¿Y cómo amarrar el tema ambiental con movilidad?



Sin duda alguna, hay que vincular las energías limpias a la ciudad con buses eléctricos, recuperar las líneas férreas para que se vuelvan parte del sistema multimodal de transporte público en la ciudad de Bogotá y con la región. Vamos a hacer los dos cables aéreos, el de San Cristóbal desde el portal 20 de Julio, y el de Cerro Norte, en Usaquén. Tenemos que hacer escaleras eléctricas en algunos barrios para favorecer la movilidad para niños, mujeres en embarazo, poblaciones en situación de discapacidad y adultos mayores, integrándolas al sistema multimodal. Y dejar estructurada toda la red de metros subterráneos.



¿Y por qué líneas de metro no elevado?



Porque, si ustedes ven en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se quieren estructurar 14 nuevas troncales de TransMilenio. Es decir, la prioridad es el bus contaminante. Yo no le juego a eso.



¿Y contra ese cáncer de la inseguridad?



La solución plena está en dar oportunidades laborales y educativas a los adolescentes y los jóvenes. Hay que darle un golpe muy duro a la pobreza, que sí está muy asociada a los fenómenos de inseguridad.



HUGO PARRA

Redacción Bogotá

En Twitter: @hugoparragomez