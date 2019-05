Confirmado, la explosión en La Estrada fue accidental

Una explosión accidental fue la causa de la emergencia registrada este viernes en el barrio La Estrada en la localidad de Engativá.



Según el director de Bomberos de la Bogotá, Pedro Manosalva, una mezcla de clorato de potasio y fósforo blanco habría detonado por una transferencia de calor. Así, se descartan completamente las hipótesis de un atentado o una fuga de gas.

Hasta el momento se registran cuatro personas fallecidas, una de ellas es José del Carmen Chacón, dueño del establecimiento que comercializaba tejos y mechas.



Otras 44 personas han sido valoradas en centro de atención por distintos tipos de heridas. Una permanece internada en delicado estado de salud.

La alcaldesa de Engativá, Ángela Ortiz, explicó en la mañana de este sábado, que el local "tenía su documentación al día. Vemos que su matrícula mercantil fue renovada en abril. En ese sentido la alcaldía en su función de inspección y vigilancia. No encontramos un expediente previo, ni en inspecciones ni en Alcaldía, ni denuncias ciudadanas que nos llevaran a verificar más allá de la documentación".



Enfatizó en que no era evidente para las autoridades que allí se vendiera este tipo de pólvora. Sin embargo, es claro que el local no tenía permisos para expender ni manipular pólvora.



Por el tipo de material que había en la escena, la responsabilidad de control corresponde al Departamento de Control, Comercio y Armas (DCCA), del Ministerio de Defensa. Las autoridades distritales están en contacto con ellos para continuar en la investigación.



El Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la zona reportó que se evaluaron 59 predios en la zona afectada. De estos, dos presentan serias afectaciones estructurales: uno es el lugar en que funcionaba Tejos y Bocines El Diamante y el otro es un edificio vecino.



Otras 28 unidades tienen daños leves en ventanas y fachada y las 28 restantes no presentan ningún tipo de deterioro.



