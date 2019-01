Familia de mujer que murió en TM sigue sin respuestas

La falta de tolerancia, una puerta que debía estar cerrada, pero que por imprudencia estaba abierta y el afán de varias personas por llegar rápido a sus hogares para festejar la Noche de las Velitas hacen parte de la escena en la que Maribel Forero Velasco, hermana, madre y abuela, perdió la vida en una estación de TransMilenio, el pasado viernes 7 de diciembre.



Esa noche, Maribel cayó de un vagón de la estación Ricaurte a la vía por donde transitan los buses articulados del sistema.



Hoy, luego de que ha pasado más de un mes desde el accidente, la familia Tiria Forero sigue sin entender quién es el responsable de la muerte de esta mujer de 54 años, quien, además, en pocos meses sería abuela por segunda vez.

Según José Forero, uno de sus hermanos, y Cristian Tiria, su hijo menor, ni la Fiscalía ni tampoco TransMilenio (TM) les han dado una respuesta clara sobre cuál es el paso a seguir. EL TIEMPO contacto a la Fiscalía para saber en qué va la investigación, a lo que la entidad respondió: “Se encuentra en indagación y aún están recolectando elementos materiales probatorios”.



Por su parte, TM, ante las reclamaciones de los familiares de por qué nadie le prestó primeros auxilios a la víctima y por qué las puertas se encontraban abiertas, señaló: “Para atender este tipo de hechos se activa el protocolo de atención por parte de TransMilenio S. A., con el propósito de que la Secretaría Distrital de Salud preste el servicio de ambulancia”.



La entidad también señaló que el personal que se encuentra dentro de las estaciones “no cuenta con la formación necesaria para atender casos de emergencia en estaciones del sistema, pero sí en la activación del protocolo de atención de emergencias. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud cuenta con personal capacitado para atender casos de emergencia en algunos portales”.

Respecto al señalamiento de los testigos de que las puertas estaban abiertas, cabe decir que no es solo responsabilidad del sistema, sino también de la falta de cultura de los ciudadanos.



Según TM, “se atienden en total 50 puertas por día, aproximadamente, y también se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo que sean requeridos”.



La Secretaría Distrital de Movilidad informó que en el 2018 se reportaron 621 siniestros viales en los que se vieron involucrados vehículos adscritos a la flota troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, los cuales dejaron 33 víctimas fatales y 788 lesionados. Entre esas víctimas fatales se encuentra Maribel.

Triste noche

“Eran cerca de las 7:30 de la noche, yo estaba en la casa esperando que mi mamá llegara. Había hablado con ella, por última vez, sobre las cuatro de la tarde y quedamos en que festejaríamos con mi tío José, mis hermanos y sobrinos”, inicia así su relato Cristian Tiria, joven de 25 años y el menor de los hijos de la fallecida. "Sonó el teléfono, contesté y un hombre preguntó por mí. Lo siguiente que dijo fue que mi mamá había sufrido un accidente, que la ambulancia no llegaba y que ella estaba grave”.



Lo que Cristian desconocía, en ese momento de absoluta incertidumbre, era que su madre se debatía entre la vida y la muerte.



Según varios testigos, debido a la congestión que se presentaba en el lugar, la mujer fue empujada por la aglomeración y cayó a uno de los carriles por donde transitan los buses.

Maribel (54 años) vivía en Soacha. Foto: Cortesía.

“Lo que nosotros sabemos es que mi mamá cayó y justo llegó el bus que paraba en esa puerta. Las últimas ruedas del vehículo le pasaron por encima de las piernas. El señor que conducía no escuchaba los gritos de dolor, así que abrió las puertas, dejó que la gente subiera y alcanzó a arrancar. Sin embargo, algunas personas se percataron y le avisaron, el conductor se detuvo. Solo una persona bajó a ayudarla, ese fue el hombre que llamó a la casa para informarnos lo que había sucedido”, continúa relatando Cristian, con la voz entrecortada.



Maribel tenía tres hijos: Gerardo Andrés Tiria Forero, de 29 años; Laura Nataly, de 27 años, y Cristian, de 25.



Era una mujer dedicada al hogar, y desde noviembre del 2018 cuidaba a su hija Laura, quien había vuelto de Europa con tres meses de embarazo y el gran deseo de que su mamá fuera compañía y apoyo durante la etapa de gestación.

José Forero, hermano de esta, la recuerda “dulce, comprensiva y entregada mujer al hogar”, y todavía no se explica cómo es que esto sucedió. Para él es inexplicable que “la ambulancia haya tardado tanto, que no hubiera presencia de la Policía y que TransMilenio no tenga un equipo que brinde servicio de primeros auxilios en una emergencia como esta”. “Todo es una cadena de errores que hicieron que mi hermana perdiera la vida”, insiste José, quien se encargó de los procesos legales.



Tanto José como Cristian coinciden en lo amorosa, humilde y trabajadora que era Maribel. Añaden que fue una ciudadana comprometida con su barrio, el León XIII, en Soacha. Pertenecía a la junta de acción comunal, ayudaba en la iglesia y era ejemplo para muchos en el sector, ya que “siempre trabajó por temas como la educación de los niños más pobres del barrio, y eso que ella solo hizo hasta grado once”, complementan ambos.



Pero tanto el hijo como el hermano de la víctima también están de acuerdo en algo: “Es el colmo que luego de más de un mes desde que ocurrió el accidente nosotros no tengamos ninguna respuesta por parte de las autoridades. En la Fiscalía no dan razón. Dicen que no han recibido el reporte de Medicina Legal, que eso se puede demorar de 15 días hasta un año, imagínese. Yo no quiero que mi hermana sea una más del montón”, reclama José, consciente de que nada le devolverá la vida a su pariente, pero considera que es justo al menos saber con claridad qué fue lo que pasó.

NATALIA SILVA CABRERA

Redacción Bogotá@NataliaSilvaC