Intensas negociaciones que se vienen por alcaldía de Bogotá

Con la escogencia de Claudia López como candidata oficial de la Alianza Verde, ese sector del espectro político pica en punta por la alcaldía de Bogotá. No solo posiciona a una figura reconocida, sino que gana tiempo y le da aire a una aspiración que prácticamente no tiene rivales en la izquierda radical o en los llamados sectores alternativos.

El viernes, en un comunicado conjunto, Alianza Verde, Polo Democrático, movimiento Activista, Colombia Humana, Mais, UP y movimiento En marcha, que se autodenominan “partidos y movimientos políticos democráticos y alternativos”, anunciaron que descartan la consulta interpartidista del 26 de mayo, pero que buscarán la unidad, un programa conjunto y “mecanismos democráticos de selección de candidaturas” no solo para la alcaldía, sino para el Concejo y las juntas administradoras locales.

Y, aunque López se proclamó esta semana como una candidata del centro centro, lo cierto es que lo que viene es la construcción de una convergencia o algo parecido con la izquierda en todos sus matices, para acoger a los que no tienen ningún chance y tratar de convencer a los que se muestran reacios, como el petrismo, que ya está exigiendo que su apoyo será para quien mantenga lo conseguido por la Bogotá Humana.

¿Qué significa eso?

Pero si las cosas por este lado tienden a aclararse, por el de la centroderecha y la derecha son hasta ahora una verdadera incógnita. Ángela Garzón, del Centro Democrático, aupada por el expresidente Álvaro Uribe, está menos activa, no obstante haber ganado su propia encuesta. Hasta ahora, su principal rival es el exsecretario de Gobierno Miguel Uribe, que ya cuenta con el aval del Partido Liberal, con 400.000 firmas reconocidas oficialmente y, mal que bien, con ese 20 por ciento de peñalosismo puro, fiel al actual mandatario. Tiene mucho para crecer electoralmente.



Por este lado del espectro también está descartada la consulta interpartidista, y todo indica que la encuesta podría ser el mecanismo para decantar una candidatura, lo cual no quería Miguel Uribe, quien también deberá vérselas con dos pesos pesados en la capital: Carlos Fernando Galán y David Luna, ambos con mensajes subliminales en redes sociales que a todas luces dan a entender que serán candidatos o aliados después de la Semana Mayor. Lo que se preguntan los analistas políticos es si serán capaces de unirse los jóvenes para promover una candidatura fresca y renovada o se repetirá la historia de hace ocho años, cuando la división entre Galán, Luna y Gina Parody facilitó el triunfo de Petro. De todas formas, quien se quede con la candidatura tendrá que empoderarse ante la opinión pública y ganar reconocimiento, algo que le sobra a Claudia López.



En el abanico de aspirantes también está el exalcalde Lucho Garzón. Él ha militado toda la vida en la izquierda, fue figura clave de los ‘verdes’, ya probó las mieles de gobernar la ciudad y ahora busca la reelección. Anda en solitario, promoviendo el fin de la polarización y ofreciéndose como un candidato de concertación.



Si no repunta en los sondeos, su destino más probable podría ser con los ‘verdes’, pero él sabe que está más allá del bien y del mal en materia política y terminará donde sienta que sus ideas son más que bienvenidas.



Será una campaña interesante, de intensas negociaciones, de búsqueda de acuerdos programáticos que, sin embargo, no podrán obviar la polarización. Ese factor no se puede desconocer, pues mucha gente querrá militar al lado de Claudia, pero sin Petro, por ejemplo; o con Miguel Uribe, pero sin la sombra de la extrema derecha; o con Galán, pero sin el aval de Peñalosa. Y todo eso resulta difícil de conseguir. Por eso, la clave estará en quien mejor logre posicionarse como un candidato teflón: al que los apoyos no le afecten, vengan de donde vengan. Nada fácil en una ciudad tan dividida.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET