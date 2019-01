Bogotá aplicará alivio en los avalúos y en el impuesto predial

La valorización que se viene generando en Bogotá por causa de los nuevos desarrollos inmobiliarios estaba a punto de disparar el aumento del impuesto predial hasta en un 12,4 por ciento en el estrato 3, en el 2019.



Según la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, el fenómeno tiene que ver con la alta oferta y demanda de vivienda en estos estratos, que es lo que viene creciendo sin parar en los últimos años y que trae como consecuencia la subida del avalúo catastral, que es un porcentaje del valor comercial.



La valorización de la propiedad es positiva porque incrementa el patrimonio de los propietarios, pero también influye en el valor que se paga de impuesto predial.

Y al analizar los datos del censo inmobiliario que todos los años hace el Catastro para mantener actualizado el valor de los inmuebles, la Alcaldía encontró que, en promedio, el impuesto predial iba a subir en 12,4 por ciento en el estrato 3; 11 por ciento, en el 2; y 4,8 por ciento en el 4. Los incrementos más altos iban a estar en los estratos donde está más del 85 por ciento de las propiedades.



Como las normas obligan a liquidar el impuesto con base en los avalúos, la Alcaldía decidió no aplicar toda la valorización que los predios tuvieron en el 2018, tanto en el componente del terreno como en el de la construcción. El sistema funciona así: el Catastro revisa el valor comercial de los predios y después aplica una fórmula en la que conjuga, entre otros factores, un porcentaje del valor del terreno y un porcentaje de la construcción.

Para minimizar el impacto a la hora de liquidar el predial, la Alcaldía decidió bajar los porcentajes de los valores del terreno y de la construcción en todos los estratos, es decir, no aplicar toda la valorización que se produjo durante el último año.



El primero fue el del terreno. El de los estratos 1 y 2 bajó de 75 a 65 %; el del 3, de 75 a 68 %; y el del 4, de 85 a 84 %. El porcentaje de construcción se pudo bajar solo en el estrato 4, de 65 a 66; y en el 5 y el 6, de 75 a 74. En el 1, 2 y 3 ya estaba en 60, el mínimo que permite la ley.



Eso hizo que los avalúos no se dispararan y, por tanto, las alzas esperadas en el impuesto no se producirán. Por ejemplo, en el estrato 2 el impuesto iba a subir el 11 por ciento, y ahora solo será del 6,3. En el 3, que iba a ser de 12,4, ahora será de 7; en el 4 iba a subir 4,8 y ahora será de 3,21; en el 5 y en el 6 también será uno por ciento menos.



La Secretaría de Hacienda advirtió que estos son valores promedios y que cada predio puede ser diferente en la liquidación definitiva. De todas formas, estas medidas implicarán un ahorro de al menos 50.000 millones de pesos en el impuesto predial que pagarán los bogotanos este año.



La Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB) está en el proceso de liquidar el tributo con base en los avalúos que fueron autorizados. A finales de enero se espera tener listas las facturas para enviarlas.



De otro lado, se confirmó que 57.961 predios que se llaman de conservación (porque no fueron objeto de actualización) tendrán un aumento del avalúo del 6,61 por ciento en el área urbana y una disminución del 2,7 por ciento en el área urbana y una disminución del 2,7 por ciento en el área rural.

El 18 de enero vence último plazo para que empresas paguen el ICA

Si usted es un empresario matriculado en Bogotá, tiene que saber que desde este año solo podrá declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) si se inscribe en la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda. Y para 80.000 compañías ese plazo vence este viernes 18 de enero.



Según la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB), el ultimátum cobija a los grandes contribuyentes (unos 20.000), es decir aquellos que en el 2017 pagaron por encima de 13 millones de pesos en ICA y a los medianos y pequeños (unos 160.000), es decir, los que cancelaron por debajo de ese valor. Todos pertenecen a lo que se llama el régimen común.

La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, explicó que los grandes contribuyentes deben estar inscritos para declarar y pagar el ICA correspondiente al último bimestre del 2018. Con ellos se espera un recaudo de alrededor de 750.000 millones de pesos.



Las pequeñas y medianas empresas, por su lado, tendrán que declarar y pagar el impuesto de todo el año, tras la reforma del Concejo que acabó con la declaración y pago bimensual. De ellas se espera un recaudo de unos 80.000 millones de pesos.



Los otros que deben inscribirse son los empresarios o profesionales del denominado régimen simplificado, que corresponde a empresas que tienen una sola sede o a personas naturales que deben declarar y pagar. Para ellas, el último plazo para inscribirse en la oficina virtual, declarar y pagar es el 25 de enero.



Quienes no cumplan con la obligación de registrarse, y por lo tanto declarar y pagar, se exponen a una multa mínima de 208.000 pesos, que puede subir, dependiendo del impuesto que les corresponda y los días, semanas o meses que tarden en pagar.



Entre el 2016 y el 2018, los empresarios de Bogotá pagaron 10,75 billones de pesos por concepto de este tributo, que es el que mayores ingresos le genera a Bogotá. Solo en el 2018, el recaudo llegó a 3,77 billones y este año debe superar los 3,8 billones.

Las fechas que hay que tener en cuenta

18 y 25 de enero

De acuerdo con la programación de la Secretaría de Hacienda, los primeros vencimientos son para el ICA.

Febrero

Comienza la entrega de las facturas de pago del predial para 2’169.000 predios.

5 de abril

En esa fecha vence el plazo para pagar el impuesto predial con un descuento del 10 por ciento.

3 de mayo

En esta fecha vence el plazo para pagar el impuesto de vehículos con descuento del 10 por ciento.

21 de junio

Segundo plazo para pagar el impuesto predial, sin descuento pero sin sanciones.

BOGOTÁ

