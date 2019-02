La emisora rodante que es orquestada por ciclistas para ciclistas

“Somos tantas almas libres rodando por las calles que esto no es una moda, es un estilo de vida”. Así inicia la entrevista Lorena Romero, directora de BiciActiva Radio, refiriéndose al amor que le tiene a la bicicleta.



Recuerda con una sonrisa enamoradiza que desde los cinco años se montó a una y, desde entonces, no se ha bajado. “A mi familia siempre le gustó la cicla, desde pequeña me llevaban a eventos”, expresó Lorena.

Para ella, el momento cumbre en el que hizo un vínculo oficial con el amor de su vida –la bicicleta– fue en el año 2015, cuando Edward Jerez, un comunicador social que trabajaba en una emisora comunitaria en la localidad de Fontibón se ingenió un proyecto de crear una emisora que fuera hecha solo por ciclistas y para ciclistas.

“Realizaba periodismo comunitario cuando el director de la emisora en la que trabajaba me propuso hacer un programa sobre bicicletas, pero lo que hice fue crear mi propia emisora sobre el tema”, aseguró Jerez, uno de los creadores del colectivo de BiciActiva .



El comunicador, quien conocía a la ‘señorita directora’ –como todo el equipo le dice a Lorena–, la invitó para que hiciera parte del proyecto.

“Estudiaba Negocios Internacionales y no tenía conocimiento alguno de cómo se hacía radio; sin embargo, me interesé y empezamos a trabajar en él”, aseguró Romero, quien, como si fuera la líder de un pelotón de ciclistas, tomó el control de BiciActiva Radio y no dejó que los sueños terminarán a pesar de los momentos críticos, que llegaron al cuarto mes de haber iniciado con la transmisión.



“Yo estaba en otros temas, pero la señorita directora le metió todo el corazón a la emisora. Si no lo hubiera hecho, se habría acabado”, aseguró Jerez, uno de los promotores de la emisora

“Nos invitaron al foro Mundial de la Bicicleta en México, desde allá transmitimos, fue una experiencia única”, puntualizó Lorena, añadiendo que otros países ven a Bogotá como una ciudad referente en materia de la bicicleta.



Actualmente, son cinco las personas que integran el equipo de BiciActiva Radio; entre ellos se encuentra ‘el reporterito’, se trata de Pedro Vargas, quien tiene como profesión la radiología, es amante de la bicicleta y viaja solo por Colombia buscando historias en lugares recónditos, dándoles voz a esas comunidades y a los ciclistas que se encuentra en los trayectos. Su fin es que los oyentes tengan otra forma de entender el hábito de montar en bicicleta.



“Un día cogí mi cicla y salí de la ciudad, llegué hasta Neiva”, dice Pedro con una sonrisa de lado a lado.

En las redes sociales han alcanzado más de 20.000 reproducciones en sus programas en en vivo. Foto: BiciActiva Radio

Ha viajado por más de cuatro ciudades del país. Cada vez que lo hace, alista un panel solar, comida y carpa para dormir donde lo coja la noche; según él, su bicicleta es una casa completa.



“Son retos que uno se pone. Nadie lo va a ayudar a uno a empujar si se vara. Hay que arriesgarse y salir de la zona de confort”, puntualizó el reporterito, quien está preparando todo, junto al equipo de BiciActiva, para viajar en abril a Ecuador a un foro de bicicletas. Desde allí quieren entregarles toda la información a los biciusuarios y ciudadanos que los escuchan.



BiciActiva Radio se transmite todos los lunes en vivo a las 4 p.m. por su página web y se replica en toda la semana por diferentes emisoras comunitarias de Bogotá. “No tenemos una cabina fija porque los programas salen de la ciudad; si hay una rodada, la gestionamos y desde ahí la transmitimos”, dice Edward Jerez, miembro de la emisora.



Los ciudadanos que se quieran unir a colectivos de bicicletas o expresar historias por medio de los micrófonos lo pueden hacer a través de las redes sociales que aparecen, como BiciActiva Radio.

