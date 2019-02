Atención, estos barrios se quedarán sin agua y sin luz este lunes

Desde las 8 de la mañana de este lunes, la empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá y Enel-Codensa iniciaron actividades de mantenimiento de redes de tuberías y energía, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Chapinero, Engativá, Santa Fe, Kennedy, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Barrios Unidos, Usaquén y Usme.



EL TIEMPO le recomienda verificar si su casa se encuentra dentro del área de mantenimiento para que no lo tomen por sorpresa los cortes de energía y agua.

Localidades y barrios que se quedarán sin agua



Bosa: Brasil, Portal del Brasil, Brasilia, Betania, Chicalá y Las Margaritas.

Direcciones: Desde la avenida calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 89B.

Hora: 8 a.m.

Duración: 24 horas

Ciudad Bolívar: Meissen, México, Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo.

Direcciones : De la calle 59B sur a la calle 66A sur, entre carrera 15 a la carrera 19, y desde la transversal 60 a la transversal 73K, entre diagonal 73C a la calle 65 sur.

Hora: 8 a.m.

Duración: 16 horas

San Cristóbal: Puente Colorado y La Arboleda.

Direcciones: De la calle 42A sur a la calle 48 sur, entre carrera 12 Este a la carrera 19 Este.

Hora: 8 a.m.

Duración: 16 horas

La empresa Enel- Codensa realizará mantenimientos en diferentes sectores de la ciudad. Foto: Enel- Codensa

Barrios que se quedarán sin luz:



Puente Aranda: Alcalá, Autopista Muzú

Direcciones : De la calle 36 sur A y calle 38 Sur, entre carrera 47A carrera 50.

De la calle 25 sur A y Calle 27 Sur,entre Carrera 38 A Carrera 40

Hora: 8 a.m.

Duración: 9 horas



Ciudad Bolívar: Barrio Candelaria La Nueva, Verona

Direcciones: De la carrera 33A y carrera 35, entre calle 63 sur A y calle 65 Sur.

De la calle 67 sur A y calle 69 sur, entre carrera 47A y Carrera 49

Hora: 7 a.m.

Duración: 10 horas



​Chapinero: El Retiro

Direcciones: De la calle 82A y calle 86, entre carrera 8A y Carrera 11

H ora: 9:50 a.m.

Duración: 7 horas



Engativá: Normandía Occidental, Los Cerezos y La Primavera

Direcciones: De la carrera 71A y la carrera 74, entre calle 51A y calle 53.

De la carrera 88A y carrera 90, entre calle 87A y calle 91.

De la carrera 86A y carrera 88, entre calle 87A y calle 91.

De la carrera 91A y carrera 93, entre calle 79A y Calle 81.

Hora: 7 a.m.

Duración: 7 horas

Santa Fe: Barrio Cerros, Barrio Vitelma, Barrio El Dorado y Ramírez

Direcciones : De la calle 8A y calle 10, entre carrera 2 Este A y carrera 9.

De la calle 2 sur A y calle 4 sur, entre carrera 4 Este A y carrera 6 Este. De la calle 8A calle 10, entre carrera 2 Este A y carrera 4 Este.

De la calle 3 Sur A y calle 5a. sur, entre carrera 8 Este A y Carrera 10 Este. De la Calle 0 A y Calle 4 Sur, entre carrera 3 Este A y Carrera 5 Este

Hora: 8 a.m.

Duración: 10 horas

Kennedy: Bavaria, El Jazmín

Direcciones: De la carrera 73A y carrera 75, entre Calle 7A y Calle 9.

De la calle 41 Sur A y calle 43 Sur, entre carrera 95A y carrera 98

Hora: 8:30 a.m.

Duración: 8 horas

Suba: Nueva Tibabuyes, Suba Naranjos, San José de Bavaria, Costa Azul y Aures.

Direcciones: De la carrera 122A y carrera 124, entre calle 130A y Calle 132.

De la carrera 75A y carrera 77, entre Calle 136A y Calle 138.

De la carrera 66A y carrera 68, entre calle 172A y calle 174.

De la carrera 100A y carrera 102, entre calle 131A y Calle 133.

De la carrera 100A y la carrera 102, entre calle 130A y Calle 133.

Hora: 8:50 a.m.

Duración: 9 horas



Teusaquillo: Alfonso López



​Direcciones: De la calle 49A y calle 52, entre carrera 25A y carrera 27

Hora: 8:10 a.m.

Duración: 9 horas



Tunjuelito: Nuevo Muzú

Direcciones : Desde la carrera 58 A y carrera 60, entre calle 51A y calle 53

Hora: 8:55 a.m.

Duración: 8 horas



Barrios Unidos: Los Andes

Direcciones: Desde la carrera 65A y carrera 69, entre calle 93A y Calle 96.

Hora: 7:35 a.m.

Duración: 9 horas



Usaquén: San Patricio y Barrancas

Direcciones: Desde la calle 113A y la calle 115, entre carrera 14A y carrera 16.

Desde la Calle 153A y la calle 157, entre carrera 5A y carrera 9.

Hora: 8:50

Duración: 8 horas



Usme: Villa Israel

Direcciones: Desde la calle 115 Sur A y la Calle 117 Sur, entre carrera 1 Este A y carrera 3 Este.

Hora: 8:35 a.m.

Duración: 10 horas.

REDACCIÓN BOGOTÁ