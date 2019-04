Así se salvó la casa donde se ‘reveló’ el Bogotazo

Restaurar la casa de la esquina de los Tres Puentes, en la calle 22 con carrera séptima, le ha costado a Carlos Carvajal su codo derecho: más de 3.000 millones de pesos y cinco años de trámites.

Y es que recuperar lo que fue el estudio de Manuel H., el famoso fotógrafo del Bogotazo, no ha sido nada fácil. “En la capital es tan costoso y difícil restaurar un inmueble que es preferible dejarlo caer”, dice un amigo suyo que lo espera para tomar un café.



“Me tomó dos años y medio lograr la licencia de patrimonio. Ahora me falta una autorización para fachada y otra para construcción”, agrega Carvajal.



Esta enorme casa, reconocida como bien de interés cultural (BIC) en 2001, se ve en un estado que preocupa: el primer piso, grafiteado, orinado y pelado.



Y el interior era, según su nuevo dueño, un desastre: había humedad y debilidad estructural.



De hecho, el mismo Carvajal fue víctima del abandono: hace unos años, cuando supervisaba el trabajo desde unas escaleras de madera, pisó una tabla que se partió y se precipitó al abismo. Quedó colgando de un brazo y su codo se llevó todo el impacto. Pero ni esto le quitó las ganas de trabajar. “Me gusta la historia. Ya recuperé el edificio del Gun Club y una casa cerca del Palacio de Nariño”, explica.



Y, desde la calle, mira su nuevo dolor de cabeza: una casona amarilla del siglo XIX que alberga la historia gráfica de la capital.



¿Por qué es tan importante?



La casa de la esquina de los Tres Puentes tiene registros en archivos desde el siglo XIX. En esa época perteneció a José Antonio Galeano, quien la arrendó a familias y pequeños comerciantes. Después pasó a manos de pudientes familias, empresas e inmobiliarias.



En el siglo XX fue lugar de trabajo de Saúl Orduz, fotógrafo creador de las primeras imágenes aéreas de Bogotá. Luego pasó a ser laboratorio de Manuel Humberto Rodríguez, más conocido como Manuel H., el fotógrafo del Bogotazo y de los toreros de la Santamaría.



“En esa casa, mi papá reveló imágenes, montó una galería y creó su propio museo”, cuenta Margarita Rodríguez, hija de Manuel H. y heredera de un archivo con 700.000 negativos, 30.000 fotos y 220 cámaras.



En este compendio de memoria gráfica no solo está el 9 de abril de 1948, sino el registro de la vida cotidiana de Bogotá.



Pero los problemas para el basto álbum ciudadano comenzaron en 2009, después de la muerte del fotógrafo. “El dueño del lugar nunca invirtió en reparaciones. Entró humedad, el techo se hundió y se deterioró toda la casa. Salimos en 2014 y conservamos el archivo en otra parte”, cuenta Margarita.



Del legendario estudio quedó un papel pegado a la puerta, en el que la familia explica dónde se puede consultar el archivo.



Entre tanto, la casa siguió consumiéndose en el moho. Y, poco a poco, habitantes de la calle y jíbaros se adueñaron de la esquina.



Poner la casa en orden



En 2015, Carvajal compró el lugar y quiso recuperarlo. Pero ha sido costoso: el predial anual de las dos casas que componen el edificio vale 40 millones y la cuota del banco, para costear el pago del edificio y otros gastos, otros 60 millones mensuales.



“No avanza muy rápido”, reconoce, y confiesa que sueña con convertir el lugar en una galería gastronómica. Luego reconoce que no está entre sus planes destinar un espacio para conservar la memoria de Manuel H.



Ahora, según Carvajal, la ruta de recuperación patrimonial no es clara. Aunque el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural sigue el caso, el proceso encuentra trabas en otras entidades. Hace año y medio trata de actualizar un alinderamiento y espera dos licencias más.



Carvajal suspira y hace una salvedad: “No es un capricho personal. El entorno cambiaría si la casa estuviera en mejores condiciones; habría menos delincuencia y más interés en nuestra historia. Esto no es solo un edificio, es lo que significa y transmite”.

Patrimonio abandonado en Bogotá

La capital tiene 6.992 inmuebles de interés cultural. Pero, cerca del 5 % se encuentra en abandono total y otro porcentaje más, en deterioro.



La cifra no es para menos si se entiende que detrás de esas paredes reside la memoria de la ciudad.



Según Mauricio Uribe, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, algunos han podido recuperarse con inversión, en su mayoría de privados, bajo la guía del instituto.



Si bien el IDPC y la Secretaría de Cultura realizan entre sus funciones visitas de verificación a inmuebles y dan recomendaciones de mantenimiento, aclaran que son los propietarios los primeros responsables de los arreglos en los edificios.



Pero, algunos de ellos manifiestan que los altos costos y los engorrosos procedimientos burocráticos dificultan la labor. Además, pocos inmuebles cuentan con la fortuna de ser apadrinados por personas capaces de mantenerlos y restaurarlos.



Localidades como La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires concentran la mayoría de inmuebles patrimoniales y bienes de interés cultural (BIC), pero sobre todo tienen población de estratos 1, 2 y 3 que no puede asumir los gastos.



El IDPC insiste en haber habilitado diversos mecanismos para hacer posible la recuperación de inmuebles y de monumentos.



Su director es optimista al afirmar que muchos de estos lugares pueden volver a la vida. “Para mí, el mejor ejemplo de esto es el Museo Nacional: Abrió la noción de que el patrimonio podía ser reciclado bajo usos distintos a los originales y no perderse”.



Puntualiza que la recuperación es viable y se están gestionando las conexiones entre el sector público y privado para hacerlo aún más posible.



ANA PUENTES

EL TIEMPO

En Twitter: @soypuentes