Así se comportó la calidad del aire en el Día sin carro y sin moto

La jornada del Día sin carro y sin moto que se realizó este jueves en Bogotá, no solo sirvió para que los bogotanos se movilizarán en transporte público y otros medios alternativos sostenibles, la Secretaría de Ambiente monitoreó la calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad y durante la jornada que empezó a las 5 de la mañana y finalizó a las 7:30 de la noche, el resultado fue de una disminución del 28 por ciento en metros cúbicos para material particulado.

“Este jueves la marcación en el ambiente fue de 54 microgramos, metro cúbico para material particulado y respecto al promedio de lo que se venía monitoreando en días anteriores, marcaba 76 microgramos metro cubico. Es decir, que este jueves tuvimos una reducción en un 28 por ciento respecto del promedio ciudad”, aseguró a entidad.



La Secretaría de Movilidad informó que se revisaron las emisiones de gases a 167 vehículos, de estos 85 son diésel, 51 a gasolina y 31 son motos.

“Del total revisados, 96 aprobaron la revisión y 71 fueron rechazados. Se impusieron durante la jornada 53 comparendos por incumplir las normas de emisión de gases, y fueron inmovilizados 35 vehículos”, agregó la entidad.



Sin embargo para el profesor Luis Jorge Hernández, de la Universidad de Los Andes señala que Bogotá es una ciudad muy grande para manejar la calidad del aire por un promedio y debe ser por día y por estación.



"Ellos están manejando un promedio y deben manejarlo por estación. Están haciendo una medición que llaman de 24 horas y si hay valores bajos y altos pues se promedian y así no es, hay que medirlo por estación y no solo un agregado Distrital.

Lo que ellos dicen está bien, pero lo están mostrando en forma muy restringida y hubo una generalización y no se debe mirar así, eso hay que mirarlo estación por estación", asegura el docente.

Hernández explica que el promedio diario no debe pasar de los 50 microgramos por metro cúbico, "pero hemos tenido valores de 100 y 150 microgramos por metro cúbico en forma sostenida y en algunas localidades y se lo hemos dicho al Distrito para que declare prevención". describe.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET