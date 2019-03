¿Un bocadillo? Pruebe los frutos de estos árboles y arbustos

Ana Puentes

Arrayán: es el árbol bogotano de las ‘pepitas’ rojas por excelencia. Sus frutos, ya maduros, pueden ser empleados para preparar chicha y guarapo. También se buscan para dar sabor al masato y a las carnes, si se escogen como condimento. Sin embargo, es fácil que se confunda con el Holly, un arbusto más pequeño, con frutos similares, pero del que no hay seguridad si es comestible para el ser humano o no.



Dato curioso: no se guíe por los frutos que comen las aves. Sus estómagos procesan los nutrientes y toxinas de manera distinta y, por tanto, no son un indicador para los humanos de que algo sea comestible o no.