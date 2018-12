Animales que habitan en la Autonorte tendrán que ser reubicados

Universidad El Bosque

Colibrí (Trochilinae): Esta aves concurren no solo los humedales y los cerros, también los parques locales, jardines y cualquier cerca viva donde encuentren flores para tomar néctar. Aunque no son tan esquivos, no se deben alimentar con agua y azúcar, pues esto altera su funcionalidad ecológica en los ecosistemas donde su misión es polinizar una gran variedad de especies vegetales que dependen de su actividad diaria. Se estima que en Colombia hay más de 160 especies, mientras que en Bogotá hay más de 15.