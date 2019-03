Alcaldía no derogó decreto que autorizó plan Proscenio en La Cabrera

Proscenio es un proyecto con el cual se busca intervenir 260 predios en el exclusivo sector de La Cabrera entre las calles 85 y 87 y de la carrera 15 a la 13, y edificar allí un teatro, viviendas, comercio y oficinas. Hoy el promotor del Proscenio es el Grupo Cimento.



La Secretaria Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, Dalila Astrid Hernández Corzo, informó que el Distrito no encontró razones para atender la petición del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, de derogar el decreto 674 del 2018, mediante el cual autorizó una modificación al Plan Proscenio

Dos de los principales argumentos del Defensor para pedir la revocatoria es que la Alcaldía falló en la participación ciudadana para expedir el decreto 674 y que debió realizar concertación ambiental debido a la cercanía con el parque El Virrey, que forma parte de la estructura ecológica principal de la ciudad.



La Secretaria Jurídica dijo que el gobierno confirmó que la modificación que se autorizó con el decreto 674 del 2018 “no afectó ningún parque, humedal o zona que tuviera que estar señalada o concertada con ambiente”, y por lo tanto no se consideró necesario ningún tipo de concertación ambiental.



También explicó que la Alcaldía considera que sí se cumplió con la obligación de participación ciudadana, a través de mesas de trabajo, audiencias en el sitio del proyecto, y en la etapa de publicación del proyecto de decreto hubo personas que hicieron observaciones y fueron resueltas.



El otro cuestionamiento del Defensor, y que ha sido uno de los reclamos insistentes de los vecinos al proyecto, es el impacto a la movilidad por la llegada de comercio de alto impacto a una zona residencial como el barrio La Cabrera.



Sobre este tema, la Secretaría Jurídica ratificó lo que ha dicho la Secretaría de Planeación: que el proyecto cuenta con estudios avalados por Movilidad con las soluciones al tráfico de la zona con la implantación de Proscenio.



“Al no encontrar que estemos incursos en causalidad de revocatoria directa, hemos llegado a la conclusión de que no se revoca y continúa vigente ese acto administrativo y continuaremos con el trámite”, dijo la Secretaria Jurídica.

La polémica por proscenio

La principal preocupación de los vecinos del proyecto es el impacto posible impacto en la movilidad que traerá el nuevo comercio y las nuevas oficinas, especialmente por la calle 86A.



A esto el actual promotor del proyecto, la firma Cimento, firmó un acta de compromiso que quedó incluida entre sus obligaciones, en la que se compromete a más de 30 intervenciones en total para garantizar que el tráfico de vehículos de la zona no se empeorará.



El plan parcial es un instrumento que se utiliza en materia urbana para evitar el desarrollo predio a predio (tumbar una casa para poner un edificio) y en cambio reorganizar urbanísticamente zonas más grandes. Proscenio es uno de esos proyectos. El primer decreto que le dio vía libre fue el 334 del 2010. El 674 del 2018 aprobó las acciones de movilidad y cambió asuntos de espacio público.



