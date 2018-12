Alcaldía aprobó plan de obras viales del proyecto Proscenio

El sueño de construir un teatro en el corazón del norte de Bogotá que María Isabel Murillo, conocida como Misi, empezó a gestionar en el 2007 cobró vida tras su fallecimiento el pasado 23 de noviembre.

Una semana después de su muerte, la Alcaldía de Bogotá divulgó el decreto 674 del 22 de noviembre, mediante el cual aprobó Plan Parcial Proscenio definitivo que, además del teatro (6.436 m²), contempla la construcción de vivienda (49.688 m²), comercio (31.785 m²) y oficinas (87.963 m²).



El tema no tendría nada de particular si no fuera porque el futuro desarrollo inmobiliario impacta el barrio La Cabrera, uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, y ha generado resistencia entre los residentes desde que fue propuesto por Misi. Los 260 predios que tendrán que ser demolidos para dar vida a Proscenio están entre la calle 85 y el parque El Virrey (calle 87) y de la carrera 15 a la 13 (vea foto).

El plan parcial es un instrumento que se utiliza en materia urbana para evitar el desarrollo predio a predio (tumbar una casa para poner un edificio) y en cambio reorganizar urbanísticamente zonas más grandes. Proscenio es uno de esos proyectos. El primer decreto que le dio vía libre fue el 334 del 2010, pero no se pudo llevar a cabo por la resistencia de los vecinos.



La principal preocupación ha sido siempre el impacto en movilidad que traerá el nuevo comercio y las nuevas oficinas. Ese temor les ha dificultado a los promotores conseguir el aval del 100 por ciento de los vecinos, como ordena la ley.

En el 2013, cuando llegó la firma Cimento, hoy cabeza visible del proyecto, asumió el contacto cara a cara con los propietarios. Hoy, según Gabriel Escallón, gerente de esa firma, hay actas de compromiso con el 86 por ciento, después de realizar más de 1.200 reuniones con 138 grupos de propietarios.



Esos acuerdos los logró, lo mismo que la aprobación de las secretarías de Planeación y Movilidad, gracias a que se firmó un acta de compromiso para realizar obras de mitigación que surgieron de un estudio de tráfico que demostró que se tendrán que hacer ampliaciones viales para no impactar la movilidad de los vecinos.

Entre las obras figuran construcción de nuevos carriles en las calles y carreras del proyecto, más de 30 intervenciones en total, y las que sean necesarias si se requieren.



Escallón afirmó que se realizaron 63 mesas técnicas con las entidades del Distrito y se aceptaron todas las peticiones que ellas formularon para mejorar el proyecto que, en su concepto, aportará espacio público y valorización al sector. Explicó que a los promotores les interesa que el proyecto sea exitoso porque no venderán sino que se quedarán en la zona. “Vamos a entregarle a la ciudad 15.556 metros nuevos de espacio público peatonal, entre espacio público y área privada de uso público”, dijo.

Mario Noriega, urbanista que encabeza a los vecinos inconformes, advierte que hay fallas en los estudios de movilidad y se va afectar negativamente al barrio La Cabrera y la zona de influencia hasta la carrera 11. En su opinión, esa es una zona que no debería tener usos metropolitanos porque son de alto impacto (vea Razones de quienes se oponen al proyecto).



“Todas las mediciones han sido validadas de acuerdo con las metodologías utilizadas para los estudios de tránsito de la ciudad y se ha encontrado que las medidas adoptadas son las necesarias para mitigar el impacto generado por el proyecto”, le dijo la secretaría de Movilidad a EL TIEMPO.



“Yo creo que lo que se va a hacer es mucho mejor que lo que hay, o sea que creo que va a haber un proceso de valorización de toda la zona”, manifestó el secretario de Planeación, Andrés Ortiz.

Escallón aseguró que ahora lo que viene es delimitar el área que se va a intervenir y citar a asambleas con los propietarios para votar la realización del proyecto. Dijo que esperan convencer al 14 por ciento que hace falta para terminar de consolidar el tema de la tierra.

Esa será la tarea del 2019, cuando también se espera definir la arquitectura del proyecto. “Quisiéramos empezar demoliciones y obras de infraestructura, de cambio de redes, y de todas las obras de mitigación vial, en el primer semestre del 2020”, dijo Escallón.

Razones de quienes se oponen al proyecto

Es inconveniente que la salida principal sea la calle 86A con 15.

No se consideró que el nodo de la calle 86 con carrera 11 es la salida del barrio La Cabrera, donde se generará el mayor impacto.

Planear el acceso y salida principal de un parqueadero de 3.903 vehículos por entre las calles residenciales del barrio la Cabrera es garantía de deterioro del barrio en malla vial, congestión en entrada y salida de edificios, ruido, contaminación del aire, calles que pierden el carácter peatonal.

Incentiva parqueaderos en las calles vecinas al proyecto.

Se requiere el cierre de calles como la 87 para orientar el exceso de tráfico. Eso bloquea los barrios Country y Chicó.

El estudio de tráfico tiene errores en las mediciones que fueron aceptados sin medir las consecuencias posteriores. La Secretaría de Movilidad debe ser más técnica y cuidadosa con las aprobaciones.

Las vías locales del barrio no están preparadas para comercio de escala metropolitana como almacenes de grandes superficies que tienen entrada y salida de carga y movimiento masivo de personas.

No debería haber ninguna entrada obstruyendo el tráfico de los barrios vecinos. Se deben utilizar solo la 15 y la 85.

No se deberían apoderar de calles públicas existentes como la carrera 14.

Debe tener más vivienda y menos comercio y oficina. En el plan 28 % es vivienda y 78 % otros usos.

Cumplir con el objetivo de 10 metros cuadrados de espacio libre por habitante.

Los argumentos en defensa del proyecto

Tendrá mínimo seis entradas y salidas en las carreras 13A y 14 (desde la 85), y sobre la 86A en los costados norte y sur.

Sí se consideró el nodo de la 86 con 11. La información y datos son de la SDM.

Se plantean 3.903 cupos: 50 % privados para residentes y oficinas, y 50 % públicos. Cantidad de cupos no determina número de carros entrando y saliendo de Proscenio. No generan tráfico constante.

Hoy la zona cuenta con 57.000 m² construidos y solo 300 parqueaderos. Proscenio plantea construir 175.000 m², tres veces el área actual y soportarla con 3.903 parqueaderos, diez veces más. Desincentiva parqueo en vías públicas.

La SDM planteó eliminar el giro a la izquierda de la 15 a la 87 para eliminar el entrecruzamiento que hoy se genera en este punto, y causa congestión en la 15. El Antiguo Country seguirá contando con los accesos por la calle 85 y la paralela.

Las mediciones y las medidas de mitigación fueron revisadas, evaluadas y aprobadas en mesas técnicas. El estudio de tránsito evaluó todos los modos de transporte: peatonal, bicicletas, vehículos particulares y transporte de carga.

Los vehículos de carga jamás parquearán en la calle ni en vías públicas, sino en parqueaderos exclusivos en el sótano. El 100 % de carga ingresará por las vías arterias (la 85 y la 15) y no por La Cabrera.

Acorde con el POT de Bogotá, sobre la carrera 15 y la calle 85 no están permitidas entradas y salidas.

La 14 se reconfigura y genera más espacio peatonal a residentes y visitantes.

El proyecto está diseñado para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Es icónico y ejemplo de renovación urbana para Bogotá y Suramérica.

Cumple todas las normas y el espacio público es prioridad: se plantea alcanzar 16,6m² de espacio público por habitante, superando estándares distritales y nacionales de 10 m².

Redacción BOGOTÁ

