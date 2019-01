Alcaldía permitirá ingreso de hinchas al Campín por Torneo Fox Sports

Desde el 11 y hasta el 20 de enero, el estadio Nemesio Camacho el Campín reunirá a más de 100.000 mil personas, por torneo que realizará el canal Fox Sports para que los equipos empiecen su pretemporada del año.



El Instituto de Participación y Acción Comunal de Bogotá (IDPAC) aceptó que los equipos que competirán sean acompañados por sus hinchas para vivir una fiesta deportiva en paz.



"Es el segundo año que se realiza este torneo, y en el marco de ‘más fútbol, más vida’, Bogotá es la única ciudad que no cierra las fronteras a otras hinchadas que no sean locales”, aseguró Jhon Pardo, vocero del IDPAC.

Además, la tribuna lateral Sur será para los locales, la oriental Norte para los visitantes, y las demás tribunas serán mixtas, donde podrán ingresar todas las personas con las diferentes camisas de los diferentes equipos.



Los equipos que serán los encargados de hacer esta fiesta son: Millonarios, Santa Fe, Nacional y América de Cali.



Estos son los horarios de los diferentes partidos.



Viernes, 11 de enero

Millonarios vs. Nacional

Hora: 7 p. m.



Sábado, 12 de enero

América vs. Santa Fe

Hora: 5 p. m.



Lunes, 14 de enero

América vs. Nacional

Hora: 7 p. m.



Martes, 15 de enero

Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 7 p. m.



Jueves, 17 de enero

Santa Fe vs. Nacional

Hora: 7 p. m.



Viernes, 18 de enero

Millonarios vs. América

Hora: 7 p. m.



Final

Domingo. 20 de enero.

