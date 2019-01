Alcalde Peñalosa presenta el informe de gestión del Plan de Desarrollo

A esta hora, en el Concejo de Bogotá, el Alcalde Enrique Peñalosa presenta el informe de gestión del Plan de Desarrollo de la ciudad. En la rendición de cuentas, el mandatario está hablando de proyectos como el Metro y TransMilenio, entre otras obras.



Al tomar la palabra, hizo fuertes críticas diciendo que "estamos enfrentando a los más poderosos, y los políticos de izquierda, como en el caso del parque Japón, están defendiendo a esos intereses particulares". Así se desarrolla la plenaria.

Hacia las 10 de la mañana, el Alcalde llegó al Concejo para hacer la presentación de su informe. Peñalosa tomó la palabra y una de sus primeras declaraciones fue en contra de la oposición. "Los políticos de izquierda, como en el caso del parque Japón, terminan defendiendo a esos intereses particulares", aseguró.



Continuó defendiendo la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, afirmando que se va a disminuir el trancón que se extiende durante casi 5 kilómetros y recordó que "esa troncal estaba proyectada desde Lucho Garzón pero no la hicieron por no enfrentar a los poderosos".



Ante uno de los temas más polémicos (valorización) y por el que ha sido criticado fuertemente, el alcalde reconoció que sí se cobran impuestos altos, en algunos casos, pero que estos impuestos ayudan a los sectores más necesitados. Además, resaltó que la salida fácil hubiera sido ignorar el tema pero esto "hubiera sido el costo político que no generaría igualdad".

En el Concejo también se encuentran directores de la Secretaría de Movilidad, Seguridad e Integración Social. Foto: Hugo Parra

Noticia en desarrollo...

