1.000 becas para que madres solteras se capaciten en tecnología

Yiseth Varela, quien vive en el sector de Paloquemao, en Bogotá, tenía 16 años cuando tuvo a su primer hijo. “En ese entonces fue un poco traumático, porque es un momento en que uno tiene muchas aspiraciones sobre qué hacer en la vida y enterarse de pronto fue duro”.

Su bebé, Danita, nació prematura cuando ella todavía no acababa el bachillerato. Durante su embarazo se enfermó de varicela. Fue un periodo muy difícil. A pesar de todo, esta joven decidió seguir estudiando, sus papás y sus amigos le ayudaban llevándole las tareas a sus profesores; así consiguió terminar el colegio.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en Colombia se necesitan once generaciones en promedio para salir de la pobreza. Esta brecha aumenta cuando las familias son encabezadas por madres solteras, como en el caso de Yiseth.



Afortunadamente ella siempre ha tenido el apoyo de sus padres. “Las personas vienen y van en la vida, pero la familia se queda. Mi mamá tenía muchos sueños conmigo, pero estuvo ahí, a pesar de que la había embarrado”, contó.



Además de esta situación, la joven tuvo que afrontar las críticas por embarazarse a esa edad. “Es difícil la manera en la que la sociedad te trata. Uno tiene muchos sueños y te dicen que ya los perdiste todos y que ya te quedaste ahí”. Sin embargo, Yiseth podrá continuar su educación gracias a una beca de una escuela online llamada Platzi, que ofrece formación en tecnología y que fue creada por el ingeniero de sistemas bogotano Freddy Vega y por el guatemalteco Christian Van Der Henst.

Yiseth Varela es otra de las madres solteras beneficiadas con una beca. Foto: Cortesía: Érika Oregel

“El ser madre me ha bloqueado un poquito, puesto que lo que logro conseguir es para vivir. No me he podido graduar de la universidad justamente por eso, porque ya ese dinero se destina a otras cosas que no son la educación”, cuenta Angie Palacios, una beneficiaria que vive en San Cristóbal, en el sur de la ciudad, y quien tiene un bebé de un año.



Julieth Albarracín, otra joven de 22 años, también de Paloquemao, explica que perdió el trabajo cuando se enteraron de que estaba embarazada, y ahora está esperando a su segundo bebé: “Es peor porque ya son dos y ahora va a ser más duro todo”.



“En este esquema de familia, el desarrollo de los niños depende solo de la madre, quien se encarga de su comida, higiene, recreación, educación y cuidado. La falta de recursos del núcleo familiar hace que las madres sacrifiquen el tiempo que invertirían en capacitación o formación profesional”, explica Diana Reyes, Inbound Marketing Manager de Platzi, por esa razón la empresa otorgará 1.000 becas a madres solteras a las que podrán acceder mujeres de todo el continente.



En América Latina uno de cada tres hogares es liderado por una mujer, de acuerdo con el Banco de Desarrollo. “El no poder acabar este sueño de poder estudiar fue frustrante, porque sabía que venía una hija, y no tenía la base del estudio para poder sacarla adelante”, explica Laura Monroy, de Usaquén, quien tuvo a su hija a los 22 años, y por eso suspendió su carrera de derecho.



“No tengo un trabajo formal, pero me muevo haciendo manicure o cosas que me puedan generar un ingreso. Mis sueños son poder terminar mis estudios. Sueño con estudiar algo que me guste y me apasione y poder brindarle a mi hija todo el tiempo que necesita”, explica la joven.



Para estas madres, tener la oportunidad de estudiar desde sus casas o en celulares, les permite estar más tiempo con sus pequeños. El programa de Platzi para otorgar becas a mamás solteras sigue abierto. Las inscripciones no tienen ningún costo para ellas y pueden registrarse en este enlace.



“Queremos generar el mayor impacto asegurándonos de que las becas sean destinadas a mujeres que puedan sacarles el mayor provecho”, explica Reyes.



“Mi sueño es tener una fundación de educación de niños de 0 a 5 años, porque pienso que ahí es donde está el verdadero cambio de la sociedad. Donde las mamás que tienen que trabajar puedan dejar los niños ahí e irse a trabajar tranquilas. Y un lugar donde de verdad se les está educando para la vida, no para ser la sociedad que no nos sirve ser”, concluye Angie mientras abraza a su bebé.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

*Isis García, especial para EL TIEMPO