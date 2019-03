Volver trizas la guerra

Es lo que anhela la maestra Doris Salcedo al crear y ejecutar el antimonumento Fragmentos, la obra de arte más impactante en la historia de Colombia.

A mi juicio, el primer antimonumento del arte colombiano es La Violencia (1962), de Alejandro Obregón: “La imagen de una mujer embarazada, tendida muerta sobre una línea horizontal, en medio de un gran espacio despojado… Que la mujer esté muerta reposando; que su vientre distorsionado tenga mucho de paisaje, de colina tremenda; que el asesino no exista ni sea nadie visible; que su sangre caiga en tierra sin la menor espectacularidad, y que ese crimen haya sido amortajado por el gris denso de tierra y cielo como para amortiguar cualquier estridencia; todas son increíbles virtudes en el manejo de un tema que no había sufrido más que depredaciones en manos de los pintores ‘comprometidos’”. Esa descripción de Marta Traba es la prueba de cómo el arte y la memoria conducen a la reflexión.



Lo de Salcedo es trascendental. Va más allá. No solo por la motivación a reflexionar que logra con creces, sino porque los testimonios de las víctimas que acompañan a la obra inducen al rechazo definitivo a la violencia sin retaliaciones, en un marco amplio de perdón para fraccionar el hilo tenebroso y repugnante de la guerra. Es lo que hace grande al antimonumento. El gran poeta Nicanor Parra imaginó y encontró la Antipoesía en 1954. La ironía y el humor alimentaron el experimento. Una declaración de “guerra a la metáfora” lo hizo famoso. Es un humor de grueso calibre. “La antipoesía se convierte de modo paradojal en una defensa del individuo, en un mundo sin trascendencia, con un cielo que se está cayendo a pedazos”.



En el antimonumento de Salcedo, el concepto es honrar a las víctimas. “Fragmentos, que será un museo de arte contemporáneo y memoria cuyo piso, o fundamento, está literalmente formado por las armas depuestas por la antigua guerrilla de las Farc. Las armas fueron fundidas y reconfiguradas como el soporte físico y conceptual sobre el cual se erige este lugar de memoria”, dijo la artista.



Las Farc no estuvieron en principio de acuerdo con el proyecto, hubo que adelantar negociaciones para convencerlos de la bondad de los argumentos de la maestra. Al final, Timochenko, haciendo de tripas corazón, según la versión de la periodista María Jimena Duzán, felicitó a la artista. La relación Arte-Memoria es la herramienta para hacer trizas la guerra. Aquí no cabe el humor, tampoco la ironía.



Para Salcedo, el arte tiene la magia de convertir la memoria en un proceso de visión del futuro en el que los adversarios o los opuestos, como ella los denomina, convivan y coexistan pacíficamente. No es con belleza, es con memoria que el arte juega su papel y por eso FRAGMENTOS, en mayúscula, es la obra principal de Colombia.



Otro antimonumento literario de nuestro país lo construyó Gabriel García Márquez, “el conspirador por la paz”, título que él se dio, declaró en memorable intervención en el teatro Camilo Torres, de la Universidad de Antioquia, en mayo de 2003: “Pues no es posible imaginar el fin de la violencia en Colombia sin la eliminación del narcotráfico, y no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga, más próspera cada instante cuanto más prohibida”.



No parece que la comunidad internacional, que tanto se queja de la existencia de grandes plantaciones de coca y que la consume al mismo ritmo del crecimiento de la producción, se muestre de acuerdo con el vaticinio del nobel de Aracataca. La tenemos difícil los países que ponemos los muertos y el deterioro del medioambiente, si el pronóstico tan categórico de Gabo se impone.



Es una obligación moral de los colombianos visitar el Espacio de Arte y Memoria del viejo barrio Santa Bárbara en Bogotá. Está creado y diseñado para los que quieren la paz y no solo para los que defendemos el Acuerdo. Desde el punto de vista de la instalación, su arquitectura (Carlos Granada) es impecable.



Hagamos nuestra la oración de la gran Doris Salcedo: “Una sociedad fragmentada y heterogénea como la nuestra puede tratar de unir sus experiencias y memorias divergentes en un espacio común”. Amén.





ALBERTO CASAS SANTAMARÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 83 - MARZO DE 2019