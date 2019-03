A los responsables e irresponsables del fútbol colombiano

Los hinchas pueden aguantarlo todo, o casi todo. Pueden entender que su equipo pierda o que, incluso, descienda. Hasta pueden soportar que la selección de su país no vaya a un Mundial. Pero todo tiene un límite. El fútbol es el deporte rey en Colombia y, por lo visto, tampoco puede escapar de los males que aquejan al país: corrupción, machismo, violencia sexual y líderes o directivos que no están a la altura de las circunstancias. Recientemente, las denuncias de las jugadoras de fútbol y las denuncias de los árbitros nos han hecho recordar que la impunidad es otra de las características de nuestro fútbol.

Por eso desde BOCAS queremos hacerles un llamado a los responsables e irresponsables de este deporte en Colombia. Este llamado también incluye a los hinchas para que empiecen –empecemos– a ser más críticos con el funcionamiento de todo lo que rodea al fútbol. Un buen ejemplo de lo que se puede hacer es acompañar más el fútbol femenino y copiar lo que están haciendo en España, donde los partidos de la liga femenina ya alcanzaron un récord de asistencia de más de 60.000 personas para el partido de Atlético de Madrid vs. Barcelona. Pero vamos por partes.



Lo primero que queremos resaltar es todo lo que ha ocurrido en torno al fútbol femenino. Con bombos y platillos el presidente Iván Duque anunció a principios de año que tenía la intención de postular al país como sede del mundial femenino del 2023. Sin embargo, el panorama y la situación de las mismas jugadoras y del fútbol femenino no son los mejores.



El portal La Liga Contra el Silencio publicó en febrero una investigación donde mostró los actos de corrupción y de acoso sexual que se estaban presentando en la selección femenina. Desde las concentraciones paralelas, en que se les exigía una suma de dinero a las jugadoras para llegar a estas, hasta el cobro por los uniformes que iban a usar y el incumplimiento de los pagos que se acordaban, hicieron que varias jugadoras se atrevieran a denunciar. Las primeras en hablar fueron las jugadoras Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, a través de un video en redes sociales. A ellas se sumaron jugadoras emblemáticas como Daniela Montoya que, en una entrevista para EL TIEMPO, habló sobre el veto que sufrió por denunciar el incumplimiento de los pagos que habían acordado por su participación en el Mundial de Canadá 2015.



Los problemas no pararon ahí. Dos integrantes de la Selección Colombia Sub-17, presentaron denuncias ante la fiscalía por acoso sexual y laboral contra Didier Luna, técnico del equipo, y Sigifredo Alonso, preparador físico. A esto se sumó el testimonio de una fisioterapeuta que trabajaba con el equipo, Carolina Rozo. Ella contó cómo había alertado a sus jefes del acoso sexual que estaba viviendo por parte de Luna, y estos no hicieron nada al respecto.



Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los responsables de atender estas denuncias dentro de la Federación? Primero, negarlo todo y afirmar que en ningún momento habían recibido las denuncias, como lo dijo el segundo vicepresidente de la Federación de Fútbol, Álvaro González Alzate. Segundo, no se sabe si por represalia o por un error de comunicación, anunciar que iban a suspender la liga femenina y acabar con la selección de mayores, o por lo menos en parte. Todo porque no había dinero, ni patrocinadores en un momento extraordinario: el Atlético Huila femenino ganó la Copa Libertadores. Por fortuna, el final de esta terrible telenovela, que se encendió con la absurda declaración del exsenador y presidente de Deportes Tolima, Gabriel Camargo, cuando dijo que la liga femenina era un “caldo de lesbianismo tremendo”, se cerró con el anuncio de que sí habrá Liga Femenina.



Y si por el fútbol femenino caen truenos, por el lado de los árbitros la tormenta no es menor. En La W, tres árbitros, Harold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía, denunciaron que fueron víctimas de acoso laboral y sexual por parte de Óscar Julián Ruiz e Imer Machado. Perilla, por ejemplo, afirmó en los micrófonos de la emisora que Óscar Julián Ruiz le decía “que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje”. Otro árbitro, Javier Reina, también denunció a Ruiz por acoso laboral.



Aparte de esto, también denunciaron que para ser tenidos en cuenta para pitar debían pagar una determinada suma de dinero y que si no lo hacían eran excluidos. Al igual que en el caso de las jugadoras, varios árbitros llevaron sus denuncias a los dirigentes del fútbol colombiano, los cuales respondieron de la misma forma, haciendo caso omiso y negando tener conocimiento del asunto. Un detalle que no se puede pasar por alto es que un grupo de 35 árbitros redactaron un comunicado, asegurando que nunca habían sido objeto de abuso sexual ni habían sido testigos de casos de corrupción.



La Fiscalía ya inició una investigación contra Óscar Julián Ruiz por estas denuncias.



Y la lista sigue. No nos podemos olvidar del escándalo de la reventa de boletas de la Selección Colombia. El año pasado se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra la Federación y dos empresas involucradas en este negocio. Según los cálculos de la SIC, se desviaron más de 42.000 boletas, lo que equivaldría a una suma de 21.800 millones de pesos.



Para cerrar este recuento de escándalos no nos podíamos olvidar del famoso Fifa Gate, que involucró al entonces presidente de la Federación, Luis Bedoya. La investigación que adelantó el FBI llevó a que el exdirigente reconociera que entre 2007 y 2015 recibió sobornos que tenían que ver con su función, desde el manejo de los torneos hasta los votos para la elección de la sede para el Mundial.



¿Hasta dónde tiene que llegar la cadena de escándalos para que por fin se tomen medidas correctivas? ¿Cuándo será que el balón rueda limpio?





REVISTA BOCAS

EDICIÓN 83 - MARZO 2019